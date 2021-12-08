Yenişehir Belediyesi'nin sabah sporuna vatandaşlardan yoğun ilgi

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi, sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için parklarda gerçekleştirdiği sabah sporu etkinliklerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yenişehir Belediyesi tarafından ilçede başlatılan kış sporları etkinlikleri kapsamında Anıt Park, Koşuyolu Parkı ve Belediye Parkı'nda "Genç ve Dinamik Bir Ruha Sahibiz " sloganıyla sabah sporu uygulaması başlattı. Alanında uzman spor eğitmenleri tarafından kadın ve erkeklere yönelik step ve aerobik branşlarında düzenlenen spor etkinlikleri ilçede bulunan 45-60 yaş grubu vatandaşların yoğun ilgisini gördü.

İlçede başlatmış oldukları kış sporları etkinlikleri ile ilgili bilgi veren Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, kış sporları etkinlikleri çerçevesinde ilçede jimnastik, kick boks, voleybol, yüzme, halk oyunları, masa tenisi, basketbol, tekvando ve futbol gibi birçok branşta alanında uzman antrenörler tarafından sportif faaliyetlere başladıklarını söyledi. Kaymakam Beşikci, "Özellikle her yaş grubundan vatandaşlarımızın katılım sağladığı sabah sporunu büyüklerin daha rağbet gösterdiğini görüyoruz. Temel beden eğitimi hareketleriyle başlayarak yürüyüş, pilates ve koşu gibi aktivitelerle devam eden sabah sporlarımızla vatandaşlarımız güne zinde başlıyorlar. Özellikle hiç spor yapmamış vatandaşlarımız bu aktivitelere katılarak sporun sağlıkları için ne kadar önemli olduğunu çok daha iyi anlamaktadırlar. Bu nedenle ilçemizde bulanan tüm vatandaşlarımızı başlatmış olduğumuz etkinliklerimize katılmaya davet ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR