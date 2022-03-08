Yenişehir Belediyesi Voleybol Takımı 1. Lig'e yükseldi - Son Dakika
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Yenişehir Belediyesi Voleybol Takımı 1. Lig'e yükseldi

08.03.2022 10:29
Yenişehir Belediyesi Voleybol Takımı 1. Lig'e yükseldi

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü Erkekler Voleybol Takımı, Konya'da düzenlenen Play Off maçlarını grup lideri olarak tamamlayıp, Alparslan Endüstri Erkekler 1. Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü Erkekler Voleybol Takımı, Konya'da düzenlenen Play Off maçlarını grup lideri olarak tamamlayıp, Alparslan Endüstri Erkekler 1. Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Konya Kongre ve Spor Salonu'nda oynanan 2021-2022 Voleybol Sezonu 2. Lig Erkekler Final Etabı grup karşılaşmalarında 1. Grup'ta mücadele eden Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü Erkekler Voleybol Takımı 6 puan alarak 2022-2023 Voleybol sezonunda Alparslan Endüstri Erkekler 1. Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Maçı izleyen ve karşılaşmanın ardından da desteklerini sunmak için sahada sporcularıyla kupayı kaldıran Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Beşikci, "Sporcularımıza ve antrenörlerimize bizlere bu başarı sevincini yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum. Sezonun başından beri üstün bir performans gösteren Erkekler Voleybol Takımımızın sporcuları, yarı final ve final maçlarını kazanarak grup lideri olarak Alparslan Endüstri 1.Ligi'nde mücadele etmeyi hak ettiler. Bundan sonra da başarılı sporcularımıza ve antrenörlerimize desteklerimizi sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Karşılaşmaların ardından düzenlenen madalya ve kupa töreninde 1. Grup birincisi Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Erkekler Voleybol Takımına madalyalarını Konya Voleybol İl Temsilcisi Mustafa Tarman, kupasını ise TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu takdim etti. 1. Grup ikincisi olan Gaziantep Gençlik Spor Takımı'na madalyalarını ise Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Beşikci takdim etti. - DİYARBAKIR

Yenişehir Belediyesi Voleybol Takımı 1. Lig'e yükseldi
Yenişehir Belediyesi Voleybol Takımı 1. Lig'e yükseldi
Yenişehir Belediyesi Voleybol Takımı 1. Lig'e yükseldi

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Diyarbakır Yenişehir, Yenişehir, voleybol, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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