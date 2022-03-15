Ortalık karışır! Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Arda Güler yorumu: Hiç uğraşmasınlar, olmaz - Son Dakika

TRT Spor'dan ayrılan Rıdvan Dilmen, yorumlarını sosyal medyadan paylaşıyor. Ünlü yorumcu, salı günleri takipçilerinden gelen sorulara cevap vereceğini açıkladı. Bugün Rıdvan Dilmen'in hesabına adeta soru yağdı.

BATSHUAYI'Yİ FENERBAHÇE'YE ÖNERDİ

Rıdvan Dilmen, Beşiktaşlılar'dan gelen Batshuayi sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi. Batshuayi'nin oynatılmamasının yanlış bir karar olduğunu söyleyen Dilmen, " Fenerbahçe'nin yerinde olsam, imkan olsa, Batshuayi'yi hiç düşünmeden alırım. Beşiktaşlı dostlarımız yanlış anlamasın, fikrimi söylüyorum" dedi.

"HAKSIZLIK YAPTIĞINIZI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?"

Dilmen'e bir takipçisi, "Vitor hocaya haksızlık yaptığınızı düşünüyor musunuz? Üçlü sistemden vazgeçildiğinde Kadıköy'deki her maçın kazanılacağını söylemiştiniz, ama tam tersi oldu" şeklinde bir soru gönderdi. Dilmen'in yanıtı daha olay oldu. Rıdvan Dilmen, takipçisinin sorusuna Arda Güler üstünden yanıt verdi.

İşte Rıdvan Dilmen'in yanıtı:

"TAM TERSİ ÜZGÜNÜM"

"Bir Fenerbahçeli olarak Vitor Pereira ile ilgili haklı çıktığım için üzgünüm. Daha 17 haftada 23 puan kaybetmiş bir teknik direktörden bahsediyoruz. Bu kaybı yaşadığı için de Fenerbahçe, Trabzonspor'un 20 puan gerisinde. Daha sonra kimi getirirseniz getirin, havlu atmış bir takıma özellikle bu üç büyüklerden bir tanesiyse, başarılı olma şansı hiç yok. Örnek mi; bu sezon üçü birden. Önder Karaveli, Torrent ve İsmail Kartal ile olduğu gibi; iki ileri, bir geri.

"ARDA BAŞKA YERDE OLMAZ"

Ben sormak istiyorum; adını söylerken bile mutluluktan tüylerimizi diken diken eden Arda Güler çocuğumuzu (ki onu yetiştiren bütün hocaları ve A Takım'a alan Pereira'yı kutlarım) sahada görmek istiyorsunuz değil mi? Peki elinize kağıt kalemi alın, Pereira'nın oynattığı 3-4-3'ü çizin. Her gün sahada görmek istediğimiz Arda'yı; onun idolü ve Fenerbahçemiz'in efsanesi Alex de Souza'yı bu dizilişin neresine koyabilirsiniz? Hiç uğraşmayın koyamazsınız. Çünkü ikisinin de ortak özelliği şu; ikisi de bir tek forvet arkası 10 numara oynarlar, başka hiçbir mevkide de oynayamazlar. Ama 10'u da herkesten farklı oynarlar."