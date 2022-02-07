Yer yerinden oynayacak! Sumudica'nın futbolculara cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi

Spor Toto Süper Lig takımı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Marius Sumudica ile yollar ayrıldı. 50 yaşındaki Rumen çalıştırıcının Kayserispor, Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor'da yanında yer alan tercüman Oğuzhan Erdoğmuş'tan gündeme bomba gibi düşecek bir iddia geldi.

"İSPAT EDEBİLİRİM"

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Oğuzhan Erdoğmuş, "Marius Sumudica, Yeni Malatyaspor'da görev aldığı dönem Malatya camiasına saygımdan dolayı konuşmamıştım. Hatırı sayılır insanlar da araya girmişti. Şimdi rahatça konuşabilirim. Marius Sumudica futbolcularına cinsel ve sözlü tacizde bulunuyordu. Bunu isterseniz ispat da edebilirim" ifadelerini kullandı.

RİZE VE MALATYA'DA BAŞARISIZLIK

Mairus Sumudica Süper Lig'de sırasıyla Kayserispor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor'u çalıştırdı.

Sumudica'nın performansı: