Yeni hoca stada kadar gelmiş: Dortmund, Nuri Şahin\'in kalemini kırdı

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Son olarak Holstein Kiel'e 4-2 kaybeden Borussia Dortmund'da devam eden kötü gidiş, teknik direktör Nuri Şahin'i koltuğundan edebilir.

YOLLARIN AYRILMASI GÜNDEMDE

Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund, Bundesliga'da zor günler geçiriyor. Alman devi, ligde oynadığı son 6 maçta yalnızca bir kez kazanabildi. Alınan kötü sonuçlar, teknik direktör Nuri Şahin'i hedef tahtasına koydu ve sarı-siyahlılarda genç teknik adamının takımdaki geleceği tartışılmaya başlandı. Bild'in haberine göre Borussia Dortmund Sportif Direktörü Lars Ricken, alınan kötü sonuçların ardından Nuri Şahin'in görevine son vermek istiyor. Hakkında ayrılık spekülasyonlarına yol açan 4-2'lik Holstein Kiel mağlubiyeti sonrasında konuşan 36 yaşındaki çalıştırıcı bu sonucu "rezil bir gece" olarak nitelendirdi.

YERİNE ERIK TEN HAG'IN GELECEĞİ KONUŞULUYOR

Öte yandan Nuri Şahin'in ayrılığının gündeme geldiği Alman ekibinde ilk aday da belli oldu. Sky Sport DE'de yer alan habere göre; Ekim ayında İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'dan kovulan Erik ten Hag'ın Nuri'nin yerini alabileceği konuşuluyor.

Erik ten Hag

HOLLANDALI ÇALIŞTIRICI, SIGNAL IDUNA PARK'A KADAR GELMİŞ

Söz konusu haberde; geçtiğimiz cuma günü Signal Iduna Park'a kadar geldiği dahi öne sürülen Hollandalı teknik adamın sarı-siyahlıların danışmanı Matthias Sammer ile ilişkisinin çok iyi olduğu vurgulandı. Dortmund, 10 Ocak Cuma günü Bayer Leverkusen'i konuk etmiş ve sahadan 3-2 mağlup ayrılmıştı.

Matthias Sammer

DORTMUND'UN EN KÖTÜ SEZONLARINDAN BİRİ

Borussia Dortmund, Jürgen Klopp'un son sezonu olan 2014-2015 sezonundan bu yana en kötü sezon açılışını yaşıyor. Nuri Şahin yönetimindeki Alman ekibi, Bundesliga'da oynadığı 17 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 25 puan toplayarak kendisine 9. sırada yer buldu.