Yerini başkan bile bilmiyor! Kocaelispor'un şampiyonluk kupası kayboldu - Son Dakika
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Yerini başkan bile bilmiyor! Kocaelispor'un şampiyonluk kupası kayboldu

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'un 2019-2020 sezonunda 3. Lig şampiyonu olarak kazandığı kupası kayboldu. Göreve geldiklerinde kupanın eksik olduğunu tespit eden kulüp başkanı Recep Durul, "Geçmişe yeterince saygı duymamışlar. Her gelen kendini ön plana çıkarmış. Kupayı bulmak için taraftarımızdan ve Kocaeli halkından destek istiyoruz. Bilgisi olan bize ulaşsın" dedi.

25.08.2024 17:07  Güncelleme: 17:30
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Türk futbolunun köklü kulüplerinden olan ve Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Kocaelispor'un 2019-2020 sezonunda 3. Lig şampiyonu olarak kazandığı kupası kayboldu. Konuyla ilgili açıklama yapan yeşil-siyahlıların başkanı Recep Durul, "Paydaşlarımızdan, halkımızdan, taraftarımızdan ricamızdır; herhangi bir bilgi edindiklerinde bizimle o bilgileri paylaşsınlar. O kupayı bulup müzemize koyalım" dedi.

Yerini başkan bile bilmiyor! Kocaelispor'un şampiyonluk kupası kayboldu

8 YIL ARADAN SONR 2. LİG'İ GETİREN KUPA

Ülkemizin köklü kulüplerinden Kocaelispor'un 2020 yılında, 8 yıllık aradan sonra 3. Lig'den 2. Lig'e yükseldiği 2019-20 sezonunda elde ettiği kupa kayboldu. 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden ve pandeminin tüm olumsuzluklarına rağmen rahat şampiyonluk kazanan Kocaelispor'un şampiyonluk kupası aranıyor. Halkı yeniden kulüp etrafında kenetleyen ve günlerce tüm şehirde ve denizde kutlamaları yapılan şampiyonluğun kupası kulüp başkanı ve yöneticileri tarafından soruşturuluyor. Recep Durul ve yönetiminin görevi devralmasından sonra kulübe dair araştırmaları ve sayımları sırasında fark ettikleri kupanın nerede olduğuyla ilgili taraftara çağrı yapıldı.

Yerini başkan bile bilmiyor! Kocaelispor'un şampiyonluk kupası kayboldu

"GEÇMİŞE SAYGI YETERİNCE DUYULMAMIŞ"

Konuyla ilgili açıklama yaparak taraftara ve Kocaeli halkına çağrıda bulunan Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul, "Sizler de araştırın, soruşturun. Bilgi edinirseniz bizimle paylaşın. Kupayı bulup müzemize koyalım. Geçmişte Kocaelispor'un mazisine yeterince saygı duyulmamış, eksik kalınmış. Bu neyi gösteriyor? Her gelen orada kendini ön plana çıkarmış. Kocaelispor'u geride bırakmış. Biz ise Kocaelispor'un geçmişini ve geleceğini önceliyoruz. Her şeyin önünde Kocaelispor olacak. Ne yöneticimiz, ne başka arkadaşımızın kendini ön plana çıkarmasına, Kocaelispor'un önüne koymasına asla ve asla izin vermeyeceğiz. Geçmişte bunlar yapılmış. Bazı kirli beyinler var. Onları da temizlemeye devam edeceğiz. Kocaelispor'un mazisini de açık, şeffaf ve güvenilir hale getireceğiz" şeklinde konuştu.

Yerini başkan bile bilmiyor! Kocaelispor'un şampiyonluk kupası kayboldu

"KUPANIN YERİNİ BİLEN LÜTFEN BİZE ULAŞSIN"

Araştırmalar yaparken kupanın eksik olduğunu fark ettiklerini söyleyen başkan Durul, "Bulunması ve yerine konulmasıyla alakalı çalışma başlattık. Bizden önceki dönemde kaybolmuş. Kayıp kupanın yerini bilen varsa lütfen bize ulaşsın. Paydaşlarımızdan, halkımızdan, taraftarımızdan ricamızdır; herhangi bir bilgi edindiklerinde bizimle o bilgileri paylaşsınlar. O kupayı bulup müzemize koyalım" ifadelerini kullandı.

Yerini başkan bile bilmiyor! Kocaelispor\'un şampiyonluk kupası kayboldu

Trendyol, Kocaeli, Futbol, Spor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yerini başkan bile bilmiyor! Kocaelispor'un şampiyonluk kupası kayboldu - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Bayram Yavuz: Dolap yada Letgo dan satıcısı bulunur 7 0 Yanıtla
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  • Chef Cecey: bit pazarina bakin çalip satmislardir 2 0 Yanıtla

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