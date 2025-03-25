Yerli mi yoksa yabancı mı olacak? TFF, derbileri yönetecek hakem için kararını verdi

Türkiye Futbol Federasyonu, uzun süredir devam eden derbileri yerli hakemin mi yoksa yabancı hakemin mi yöneteceği tartışmalarına son noktayı koydu.

TOPLANTIDAN YERLİ HAKEM KARARI ÇIKTI

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; TFF Yönetim Kurulu, Bugün derbileri yönetecek hakemleri karara bağlamak adına Riva'da bir araya geldi. TFF'den derbiler için yerli hakem kararı çıktı.

BEŞİKTAŞ'IN TALEBİ REDDEDİLMİŞ OLDU

TFF, bu kararla Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi için yaptığı yabancı hakem talebini de reddetmiş oldu. Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi yerli bir hakemin yönetmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?

Beşiktaş, milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki derbide Galatasaray'ı konuk edecek. 29 Mart Cumartesi günü TÜPRAŞ Stadı'nda oynanacak dev maç, saat 20.30'da başlayacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan müsabakayı 2-1'lik skorla sarı-kırmızılılar kazanmıştı.