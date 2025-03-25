Yerli mi yoksa yabancı mı olacak? TFF, derbileri yönetecek hakem için kararını verdi - Son Dakika
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Yerli mi yoksa yabancı mı olacak? TFF, derbileri yönetecek hakem için kararını verdi

Yerli mi yoksa yabancı mı olacak? TFF, derbileri yönetecek hakem için kararını verdi

Türkiye Futbol Federasyonu, derbileri yönetecek hakemlerin yerli mi yoksa yabancı mı olacağı tartışmalarını bitirdi. Riva'da toplanan yönetim, derbiler için yerli hakem kararı aldı. Bu karar, Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi için yaptığı yabancı hakem talebinin de reddedildiği anlamına geliyor.

25.03.2025 22:06
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Türkiye Futbol Federasyonu, uzun süredir devam eden derbileri yerli hakemin mi yoksa yabancı hakemin mi yöneteceği tartışmalarına son noktayı koydu.

TOPLANTIDAN YERLİ HAKEM KARARI ÇIKTI

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; TFF Yönetim Kurulu, Bugün derbileri yönetecek hakemleri karara bağlamak adına Riva'da bir araya geldi. TFF'den derbiler için yerli hakem kararı çıktı.

BEŞİKTAŞ'IN TALEBİ REDDEDİLMİŞ OLDU

TFF, bu kararla Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi için yaptığı yabancı hakem talebini de reddetmiş oldu. Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi yerli bir hakemin yönetmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?

Beşiktaş, milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki derbide Galatasaray'ı konuk edecek. 29 Mart Cumartesi günü TÜPRAŞ Stadı'nda oynanacak dev maç, saat 20.30'da başlayacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan müsabakayı 2-1'lik skorla sarı-kırmızılılar kazanmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yerli mi yoksa yabancı mı olacak? TFF, derbileri yönetecek hakem için kararını verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Fenerbahçe ister, şike yasası değişir. Fenerbahçe ister, play off sistemi gelir. Fenerbahçe ister, yabancı var hakemi gelir. Fenerbahçe ister, yabancı orta hakemi getirilir. Fenerbahçe ister, derbi maçı ertelenir. Acuncum da yapıdan bahseder durur. Vallahi ben bu habere üzülmüşem. Ben isterem ki fenerbahçe ve beşiktaş avrupadan istediği hakemi seçsin, hacıosmanoğlu getirsin. Yoksa Galatasarayın şampiyonlukları artık sıradanlaşmaya başladı. Biraz renk katalım yahu. 79 14 Yanıtla
  • Fatih TOSUN:
    Eyyamcı tff başkanı acunun ve koçun kölesi 53 10 Yanıtla
  • Yasin Zandolu:
    Bize gelince yabancı hakem mahkemeleri statlarına diğer sefer yapınca hakem yoktur Acun ve futbol federasyonu bu lige döndürmeye çalışıyor a Fener'e veriyorlar 52 11 Yanıtla
  • Serdal Çetinkaya:
    TFF Fener Galatasaray’a gelince adaletlisin Beşiktaş’a gelince adaletsizsin elbet o Oturduğun koltuk sana fazla gelir 43 7 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    samsundan tut beşiktaşa kadar bütün kulüpler yabancı hakem istiyor bir tek gs liler istemiyor neden acaba ?:) 8 19 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    derbi 1 tane olur suyunu çıkardınız iyice 4 17 Yanıtla
  • Erol:
    Beşiktaş'ın yerinde olayım yönetim kurulu kararı alır yabancı hakem gelmezse maça öıkmam 14 0 Yanıtla
  • Dadaş Ahmet:
    Eğer yerli hakemle bjk gs derbisi olursa Hacıosmanoğlu büyük bir korkak olduğunu tescillemiş olur. Adamına göre tff.. 4 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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