Üye Girişi
Yeşil sahalarda görülmemiş olay! Oyuncun şortu düştü, kadın taraftarın ağzı açık kaldı - Son Dakika

Yeşil sahalarda görülmemiş olay! Oyuncun şortu düştü, kadın taraftarın ağzı açık kaldı

20.02.2022 18:43
Yeşil sahalarda görülmemiş olay! Oyuncun şortu düştü, kadın taraftarın ağzı açık kaldı

Avustralya'daki bir ragbi müsabakasında yeşil sahalarda ender yaşanacak, hatta görülmemiş bir olay meydana geldi. Ragbi oyuncularından Andre Niko'nun mücadele sırasında şortu düştü. Bu anlarda hemen karşı tarafta olan bir kadın taraftar da ilginç görüntüye şahitlik etmek zorunda kaldı.

Avustralya'daki Cairns Barlow Park'ta gerçekleşen ragbi mücadelesine, oyunculardan Andre Niko'nun şortunun düşmesi damga vurdu. Niko, elindeki topla gole gittiği sırada rakip oyunculardan biri geldi ve Niko'ya müdahale etmek istedi. Ancak aşırı müdahale nedeniyle Niko'nun pantolonu düştü.

KADIN TARAFTARIN AĞZI AÇIK KALDI

Bu sırada hemen karşı tarafta mücadeleyi takip eden kadın taraftar da şahit olduğu durum nedeniyle şaşkınlığını gizleyemedi. Genç kızın, olay karşısında ağzının açık kaldığı görüldü.

DİĞER TARAFTARLAR DA KAHKAHA ATTI

İlginç durum karşısında diğer taraftarlar da kendilerini gülmekten alamadı. Mücadeleyi anlatan spiker de söz konusu anları, "işte her ortaya saçıldı" sözleriyle özetledi.

İşte o anlar:

Yeşil sahalarda görülmemiş olay! Oyuncun şortu düştü, kadın taraftarın ağzı açık kaldı
Yeşil sahalarda görülmemiş olay! Oyuncun şortu düştü, kadın taraftarın ağzı açık kaldı
YORUMLAR
500
Yeşil sahalarda görülmemiş olay! Oyuncun şortu düştü, kadın taraftarın ağzı açık kaldı Yeşil sahalarda görülmemiş olay! Oyuncun şortu düştü, kadın taraftarın ağzı açık kaldı Restoranın cama astığı not ülkeyi karıştırdı! 'Kıyafet şartı'nı herkes eleştirdi Restoranın cama astığı not ülkeyi karıştırdı! 'Kıyafet şartı'nı herkes eleştirdi Bill Gates: Dünya bir pandemi daha görecek Bill Gates: Dünya bir pandemi daha görecek

Avustralya, Ragbi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeşil sahalarda görülmemiş olay! Oyuncun şortu düştü, kadın taraftarın ağzı açık kaldı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
19:05 Vatandaşlara saldıran sokak köpeğini toplayan görevliler, küfürlü tepki ile karşılaştı!
18:49 Son Dakika: Dev final sona erdi! İşte Türkiye Kupası'nın yeni şampiyonu
18:29 İsmail Kartal'dan sürpriz tercihler! Fenerbahçe-Hatayspor maçında ilk 11'ler netleşti
18:24 Trabzonspor, Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi
18:23 Spiker bile ne diyeceğini şaşırdı! Alanya-Trabzonspor maçı ilginç anlara sahne oldu
18:20 Aracını evin önüne park eden kadın, sabah uyandığında şaşkınlık geçirdi! Otomobilin içi tamamen buz tutmuş
17:41 Son Dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan korkutan sözler: Rusya'ya yönelik sahte bir terör saldırısı olabilir
17:39 Galatasaray'ın eski futbolcusundan gündem olan gol sevinci! Sosyal medyada çok konuşuldu
17:17 Gazeteciyi Güngör Arslan'ı öldüren katil zanlısının ilk ifadesi dehşete düşürdü: Yazısının beğenmediğim için vurdum
17:00 Sosyal medya bu olayı konuşuyor! Sahaya giren yılan korku dolu anlar yaşattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 19:18:49. #1.13#
SON DAKİKA: Yeşil sahalarda görülmemiş olay! Oyuncun şortu düştü, kadın taraftarın ağzı açık kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement