Yeşil sahalarda görülmemiş olay! Oyuncun şortu düştü, kadın taraftarın ağzı açık kaldı

Avustralya'daki Cairns Barlow Park'ta gerçekleşen ragbi mücadelesine, oyunculardan Andre Niko'nun şortunun düşmesi damga vurdu. Niko, elindeki topla gole gittiği sırada rakip oyunculardan biri geldi ve Niko'ya müdahale etmek istedi. Ancak aşırı müdahale nedeniyle Niko'nun pantolonu düştü.

KADIN TARAFTARIN AĞZI AÇIK KALDI

Bu sırada hemen karşı tarafta mücadeleyi takip eden kadın taraftar da şahit olduğu durum nedeniyle şaşkınlığını gizleyemedi. Genç kızın, olay karşısında ağzının açık kaldığı görüldü.

DİĞER TARAFTARLAR DA KAHKAHA ATTI

İlginç durum karşısında diğer taraftarlar da kendilerini gülmekten alamadı. Mücadeleyi anlatan spiker de söz konusu anları, "işte her ortaya saçıldı" sözleriyle özetledi.

İşte o anlar: