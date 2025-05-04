İngiltere Premier Lig'de Leicester City-Southampton arasında oynanan karşılaşmada hakemin sakatlandığı bir pozisyonda Jamie Vardy'nin hareketi maça damga vurdu.
Maçın 21. dakikasında ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü bulunurken maçın hakemi David Webb çarpışma etkisi yerde kaldı. Ayew ile çarpıştıktan sonra yerde kalan maçın hakemini görmeyen oyuncular topla mücadeleye devam etti.
Bu durumu fark etmeyen oyuncular oyuna devam ederken, Jamie Vardy hakemi yerde gördü ve o bölgeye hareketlendi. Leicester'ın emektar yıldızı, Webb'in düdüğünü çalarak oyunu durdurdu. Bu anlar yüzlerde tebessüm oluştururken, maça devam edemeyen Webb yerini dördüncü hakem Sam Barrott'a bıraktı.
İşte o anlar;
Son Dakika › Spor › Yeşil sahalarda ilginç anlar! Hakem yere düştü, dünyaca ünlü futbolcu düdüğe sarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?