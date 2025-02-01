Jorge Jesus'un çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e büyük umutlarla transfer olmasına rağmen yaşadığı sakatlıklar sebebiyle takıma katkı veremeyen Neymar, yetiştiği kulüp olan Santos'a transfer oldu.
Brezilya ekibi, dünyaca ünlü yıldıza unutamayacağı bir karşılama töreni düzenledi. 32 yaşındaki futbolcu, taraftarların kendisine gösterdiği büyük ilgi karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Stadyumda hüngür hüngür ağlayan Brezilyalı yıldızın o anları sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.
Son Dakika › Spor › Yetiştiği kulübe geri dönen Neymar hüngür hüngür ağladı - Son Dakika
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