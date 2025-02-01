Yetiştiği kulübe geri dönen Neymar hüngür hüngür ağladı - Son Dakika
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Spor

Yetiştiği kulübe geri dönen Neymar hüngür hüngür ağladı

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Dünyaca ünlü futbolcu Neymar, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'deki sakatlık sürecinin ardından yetiştiği kulüp Santos'a transfer oldu. Brezilya ekibi, Neymar'a unutamayacağı bir karşılama töreni düzenledi. Taraftarların büyük ilgisi karşısında gözyaşlarına hakim olamayan 32 yaşındaki futbolcu, stadyumda hüngür hüngür ağladı.

01.02.2025 11:32  Güncelleme: 11:38
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Jorge Jesus'un çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e büyük umutlarla transfer olmasına rağmen yaşadığı sakatlıklar sebebiyle takıma katkı veremeyen Neymar, yetiştiği kulüp olan Santos'a transfer oldu.

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Brezilya ekibi, dünyaca ünlü yıldıza unutamayacağı bir karşılama töreni düzenledi. 32 yaşındaki futbolcu, taraftarların kendisine gösterdiği büyük ilgi karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Stadyumda hüngür hüngür ağlayan Brezilyalı yıldızın o anları sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Yetiştiği kulübe geri dönen Neymar hüngür hüngür ağladı

Suudi Arabistan, Brezilya, Neymar, Hakim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yetiştiği kulübe geri dönen Neymar hüngür hüngür ağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Bayram ÖZSOY:
    yanarım yanarım alexe soyle bir veda yapamadıgımıza yanarım 26 4 Yanıtla
  • ferhat eser:
    para için kariyerini çöpe atıp parabistana giden adamda gurur ne arar :)) 17 2 Yanıtla
  • barış özcan:
    Oynamadan aldığı paralar ömür boyu yeter ona, şimdi ufak bir paraya oynar olur biter, karakter meselesi. 12 1 Yanıtla
  • Şeyhmus Benek:
    Arabistan oynamadığı halde aldığın paralar yeye bitmez 7 0 Yanıtla
  • Nullnull:
    Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük abartılan balonu 4 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yetiştiği kulübe geri dönen Neymar hüngür hüngür ağladı - Son Dakika
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