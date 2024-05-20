Bursa'da Okul Sporları İlçe Şenlikleri Renkli Görüntülere Sahne Oldu

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Vedat Yücebaş/Bursa - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Okul Sporları İlçe Şenlikleri düzenlendi. Düzenlenen şenlikte öğrenciler kıyasıya yarışırken ortaya renkli görüntüler çıktı.

Yıldırım Belediyesi, Yıldırım Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü paydaşlığında Yıldırım Belediyesi Okul Sporları İlçe Şenlikleri düzenlendi.

Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşen Okul Sporları İlçe Şenliklerine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra İl Gençlik ve Spor Müdürü Rahmi Aksoy, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Demirci, okul müdürleri ve sporcular katıldı.

Ortaokul kademesinde dereceye giren öğrencilere ödülleri verilirken yarışmaya katılan tüm okullara Yıldırım Belediyesi tarafından spor malzemesi dağıtımı yapıldı. Okul Sporları İlçe Şenlikleri'ne ortaokul kategorisinde 46 okuldan bin 944 öğrenci katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, tüm sporcuları tebrik ederek, bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Yaptığımız tüm işlerde insanı merkeze alan bir yaklaşımla çalışıyoruz. Bu yıl 2'ncisini gerçekleştirdiğimiz İlçe Spor Şenlikleri ile 4 bin 142 evladımızı sporla buluşturduk ve müsabaka deneyimi yaşattık. Çocuklarımız ve gençlerimiz için gerçekleştirdiğimiz müsabakalar ile evlatlarımıza ekip ruhu kazandırıyoruz" dedi.

Okul Sporları İlçe Şenliklerinin şölen havasında gerçekleştiğini belirten İl Gençlik ve Spor Müdürü Rahmi Aksoy ise, "Bu müsabakalara katılan sporculardan nice güzel başarılar çıkacağını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

Program, dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesi ve malzeme teslimi ile sona erdi.