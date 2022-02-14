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Yıldız Dağı, yamaç paraşütçülerine ev sahipliği yaptı - Son Dakika

Yıldız Dağı, yamaç paraşütçülerine ev sahipliği yaptı

14.02.2022 10:34
Yıldız Dağı, yamaç paraşütçülerine ev sahipliği yaptı

Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, kayakseverlerin ardından profesyonel yamaç paraşütçülerini ağırlamaya başladı.

Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, kayakseverlerin ardından profesyonel yamaç paraşütçülerini ağırlamaya başladı.

Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, " Türkiye'nin en güvenli, en ekonomik, en genç kayak tesisi" sloganı ile hizmetlerini sürdüren Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, kayak pistlerinin eğimi, yüksekliği, pistlerdeki kot farkı, pist çeşitliliği, kar kalitesi, karın kalış süresi, gece ve gündüz kayak yapma imkanı, su sporları ve yaz aktiviteleriyle dikkati çekiyor.

Profesyonel sporcular, 2 bin 200 rakımdan yamaç paraşütü ile yaptıkları uçuşta Yıldız Dağı'nda karşılaştıkları manzaraya hayran kaldı.

Sporculardan Hüseyin Coşkun, hem kış döneminde hem de yaz döneminde Yıldız Dağı'nda uçuş gerçekleştirdiğini belirterek, sporcuları burada yamaç paraşütü yapmaya davet etti.

Yamaç Paraşütü Tokat İl Temsilcisi ve milli sporcu Serdar Saçlı ise bölgede yıllardır uçmayı istediğini ve hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Merkezdeki ziyaretçilere aynı zamanda görsel bir şölen sunduklarını aktaran Saçlı, yamaç paraşütünü sevdirmek amacıyla uçuş yaptıklarını kaydetti.

Yıldız Dağı, yamaç paraşütçülerine ev sahipliği yaptı
Yıldız Dağı, yamaç paraşütçülerine ev sahipliği yaptı
Yıldız Dağı, yamaç paraşütçülerine ev sahipliği yaptı
Yıldız Dağı, yamaç paraşütçülerine ev sahipliği yaptı

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Yamaç Paraşütü, Toros Dağları, Turizm, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yıldız Dağı, yamaç paraşütçülerine ev sahipliği yaptı - Son Dakika Spor


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