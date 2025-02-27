Yıldız futbolcu 2 hafta yok! Fenerbahçe'de can sıkan sakatlık - Son Dakika
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Spor

Yıldız futbolcu 2 hafta yok! Fenerbahçe'de can sıkan sakatlık

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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Levent Mercan antrenmanda sakatlandı. Gaziantep FK ile oynanacak maçın kadrosuna alınmayan Mercan yaklaşık 1-2 hafta sahalardan uzak kalacak.

27.02.2025 13:04
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Süper Lig devi Fenerbahçe'de antrenmanda sakatlanan yıldız futbolcu Levent Mercan yaklaşık 1-2 hafta sahalardan uzak kalacak.

2 HAFTA YOK!

Fenerbahçe'de Gaziantep FK ile oynanacak maçın kadrosuna alınmayan Levent Mercan'ın sakatlandığı ortaya çıktı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, 24 yaşındaki futbolcu, antrenmanda sakatlık yaşadı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Levent Mercan'ın sakatlığı nedeniyle 1-2 hafta formasından uzak kalacağı belirtildi. Fenerbahçe'de bu sezon 10 maçta süre bulan Levent Mercan, 558 dakika sahada kaldı.

Yıldız futbolcu 2 hafta yok! Fenerbahçe'de can sıkan sakatlık
Yıldız futbolcu 2 hafta yok! Fenerbahçe\'de can sıkan sakatlık

Gaziantep FK, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yıldız futbolcu 2 hafta yok! Fenerbahçe'de can sıkan sakatlık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Sergen:
    şike ırkçılık örgütcülüğe bu vatan kirli oyunlara geçit vermez. inşALLAH Cumhuriyet'in yüz akı GS alnının akıyla yine şampiyon olacaktır. 64 15 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    NE ZAMAN YILDIZ OLDU 14 6 Yanıtla
  • Gökhan Bey:
    Yıldız CIK 10 7 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    PARIL, PARIL PARLIYOR YILDIZA BAK 10 6 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    şampiyon Fenerbahçe sampuansaray başını alcak 2 10 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    tüh antrenman futbolcusu sakatlanmış, ne olacak şimdi 1 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yıldız futbolcu 2 hafta yok! Fenerbahçe'de can sıkan sakatlık - Son Dakika
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