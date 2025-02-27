Süper Lig devi Fenerbahçe'de antrenmanda sakatlanan yıldız futbolcu Levent Mercan yaklaşık 1-2 hafta sahalardan uzak kalacak.
Fenerbahçe'de Gaziantep FK ile oynanacak maçın kadrosuna alınmayan Levent Mercan'ın sakatlandığı ortaya çıktı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, 24 yaşındaki futbolcu, antrenmanda sakatlık yaşadı.
Levent Mercan'ın sakatlığı nedeniyle 1-2 hafta formasından uzak kalacağı belirtildi. Fenerbahçe'de bu sezon 10 maçta süre bulan Levent Mercan, 558 dakika sahada kaldı.
Son Dakika › Spor › Yıldız futbolcu 2 hafta yok! Fenerbahçe'de can sıkan sakatlık - Son Dakika
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