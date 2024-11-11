Yıldız futbolcu, A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı

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Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin dün akşam Sivasspor ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün sakatlığını ve milli takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

SOL DİZİNDEN SAKATLANDI, KADRODAN ÇIKARTILDI

Federasyondan yapılan açıklamada sol diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilen Çağlar'ın aday kadrodan çıkarıldığı da belirtildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve Karadağ ile oynayacağı maçlar için bugün İstanbul'da toplanan A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Fenerbahçe'nin dün akşam Net Global Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada aldığı darbe sonrasında yapılan tetkiklerde sol diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilen Çağlar Söyüncü aday kadrodan çıkarıldı" ifadeleri kullanıldı.

1 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Milli takım aday kadrosundan çıkarılan Çağlar Söyüncü'nün söz konusu sakatlığı sebebiyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Çağlar, bu sezon sarı-lacivertli formayla 17 maça çıktı ve 1 gol attı.