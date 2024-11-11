Yıldız futbolcu, A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı - Son Dakika
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Spor

Yıldız futbolcu, A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı

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Fenerbahçe'nin Sivasspor maçında sakatlanan milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün A Milli Takım aday kadrosundan çıkartıldı. Sol diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilen Çağlar, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.

11.11.2024 17:55
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Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin dün akşam Sivasspor ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün sakatlığını ve milli takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

SOL DİZİNDEN SAKATLANDI, KADRODAN ÇIKARTILDI

Federasyondan yapılan açıklamada sol diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilen Çağlar'ın aday kadrodan çıkarıldığı da belirtildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve Karadağ ile oynayacağı maçlar için bugün İstanbul'da toplanan A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Fenerbahçe'nin dün akşam Net Global Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada aldığı darbe sonrasında yapılan tetkiklerde sol diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilen Çağlar Söyüncü aday kadrodan çıkarıldı" ifadeleri kullanıldı.

Yıldız futbolcu, A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı

1 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Milli takım aday kadrosundan çıkarılan Çağlar Söyüncü'nün söz konusu sakatlığı sebebiyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Çağlar, bu sezon sarı-lacivertli formayla 17 maça çıktı ve 1 gol attı.

Yıldız futbolcu, A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı

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Son Dakika Spor Yıldız futbolcu, A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Sudem melis:
    Böyle Yıldız Olmaz Olsun Vasıfsız Amatör Futbolcu 9 4 Yanıtla
  • Gökhan Kara:
    koca kafa topcumu sanki 7 3 Yanıtla
  • gurcan dikici:
    futbolcuya benzemiyor 5 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ZATEN NASIL MILLI TAKIMA CAGRİLİYOR 5 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    GERÇEKTEN ŞAKA GİBİ, ÇAĞLAR, SAMET, MERT MULDUR, SEMIH, MUSTAFA HEKİMOGLU MILLI TAKIMDA BUNLARI MİLLİ TAKIMA ALMAYA TORPILDE YETMEZ 0 1 Yanıtla
  • orhan çakır:
    Dilerim sezonu kapatsın.. Fenerbahçe tarihinin penaltı yaptırmaya meyilli en beceriksiz stoperi. 0 0 Yanıtla
  • Aydın Yılmaz:
    Ne oldu Ferhat sezon başı atıp tutuyordun, hani senin kartalın nerede yukarıdan göremiyorum. 0 0 Yanıtla
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