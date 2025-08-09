Yıldız futbolcu, fenomen sevgilisini merdivene bağlayıp işkence etmiş

Brezilyalı model ve sosyal medya fenomeni Jannah Nebbeling (29), Paraguaylı futbolcu sevgilisi Jorge Báez tarafından üç yıl boyunca fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddete maruz bırakıldığını iddia etti.

MERDİVENE BAĞLAYIP İŞKENCE ETMİŞ

Nebbeling'in anlattıklarına göre, ilişki başladığında henüz 18 yaşındaydı. Zamanla sevgilisinin manipülasyonuna uğradığını, ailesinden ve arkadaşlarından izole edildiğini söyledi. Merdivene iple bağladığını, boks eldivenleriyle darp ettiğini ve bilinci kapalıyken cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti.

"İŞKENCE GÖRMÜŞ BİR KADINIM"

Genç kadın, ayaklarına basılarak kemiklerine zarar verildiğini, dudaklarında, gözlerinde ve vücudunun farklı yerlerinde ciddi morluklar oluştuğunu anlattı. Nebbeling, "Bu fotoğraflardaki kişi benim. Merdivene bağlı, dünyadan tamamen izole edilmiş, işkence görmüş bir kadınım. Bu, yasaların 'özgürlükten yasa dışı yoksun bırakma' dediği şeydir. Benim ve sesi susturulan tüm kadınlar için adalet istiyorum" dedi. 34 yaşındaki Báez ise kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadı, sadece mahkeme talep ederse konuşacağını söyledi.

JANNAH NEBBELİNG KİMDİR?

Brezilyalı model ve sosyal medya fenomeni Jannah Nebbeling, Instagram başta olmak üzere çeşitli platformlarda moda, yaşam tarzı ve günlük hayat temalı içerikleriyle tanınan bir influencer. Modellik kariyerini dijital mecralarda ürettiği içeriklerle destekleyen Nebbeling, özellikle Latin Amerika'da hatırı sayılır bir takipçi kitlesine sahip.

Son dönemde adını geniş kitlelere duyurmasının nedeni ise, Paraguaylı futbolcu Jorge Báez ile yaşadığı ilişkide uğradığını iddia ettiği üç yıl süren sistematik şiddet ve istismar sürecini kamuoyuyla paylaşması oldu. Nebbeling, bu süreçte yaşadıklarını fotoğraflar, tıbbi raporlar, mesaj kayıtları ve ses dosyalarıyla belgeleyerek adalet arayışını sosyal medya üzerinden sürdürdü.