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Yıldız futbolcular yok! Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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Yıldız futbolcular yok! Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe derbide kozlarını paylaşacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Siyah-beyazlılarda Aboubakar ve Colley mücadeleye yedek başlayacak.

09.12.2023 - 17:32,  Güncelleme: 18:13
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe derbide kozlarını paylaşacak. Büyük heyecana sahne olacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

KARA KARTAL'DA 4 EKSİK

Beşiktaş'ta 4 futbolcu derbide forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, tedavileri devam eden Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç'ın Fenerbahçe maçının kadrosunda yer alamayacağı belirtildi.

KANARYA'NIN EKSİKLERİ

Fenerbahçe'de ise sakatlığı bulunan Miha Zajc ve Rodrigo Becao kadroda yer alamazken, takımla birlikte çalışan Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'ın ise maç eksikleri bulunuyor.

EZELİ REKABETTE FENERBAHÇE ÜSTÜN

Beşiktaş ile Fenerbahçe, 358. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 357 maçta Fenerbahçe 133, Beşiktaş 127 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertli takımın atılan gollerde 494-455 üstünlüğü bulunuyor.

İLK 11'ER

Beşiktaş; Mert Günok, Onur Bulut, Bailly, Amartey, Umut Meraş, Necip, Gedson Fernandes, Muleka, Alex-Oxlade Chamberlain, Ante Rebic, Cenk Tosun.

Fenerbahçe; Livakovic, Osayi Samuel, Samet Akaydin, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Fred, İrfan Can, Szymanski, Dusan Tadic, Dzeko.

Yıldız futbolcular yok! Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde ilk 11\'ler belli oldu
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yıldız futbolcular yok! Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yıldız futbolcular yok! Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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