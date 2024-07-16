Yıldız futbolcularını hiç düşünmeden gözden çıkardılar! Juventus ve Manchester United Ferdi Kadıoğlu için yarışıyor - Son Dakika
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Spor

Yıldız futbolcularını hiç düşünmeden gözden çıkardılar! Juventus ve Manchester United Ferdi Kadıoğlu için yarışıyor

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Dünya devleri Juventus ve Manchester United, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu transferini takas yoluyla gerçekleştirmeyi planlıyor. Ferdi için McKennie'nin yanı sıra 10 milyon euro öneren Juventus'a rakip olarak Manchester United çıktı. Kırmızı şeytanlar, Ferdi'ye karşılık Fenerbahçe'ye Jadon Sancho'yu önerecek.

16.07.2024 08:57
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'nın dev kulüpleri tarafından paylaşılamıyor.

TAKAS ETMEK İSTİYORLAR

Dünyanın en önemli kulüplerinden Juventus ve Manchester United'ın Ferdi'yi transfer etmek için takasa girmeye hazır olduğu, öğrenildi.

RESMİ TEKLİF YAPILACAK

Juventus, Ferdi için McKennie'nin yanı sıra 10 milyon euro önermiş ancak Fenerbahçe bunu kabul etmemişti. İngiliz basınında yer alan habere göre Manchester United yönetimi, 24 yaşındaki sol beke karşılık Fenerbahçe'ye Jadon Sancho'yu önerecek. Resmi teklifin ise bu hafta içinde yapılacağı haberin içeriğinde vurgulandı.

Yıldız futbolcularını hiç düşünmeden gözden çıkardılar! Juventus ve Manchester United Ferdi Kadıoğlu için yarışıyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Manchester United, Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe, Juventus, Dünya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yıldız futbolcularını hiç düşünmeden gözden çıkardılar! Juventus ve Manchester United Ferdi Kadıoğlu için yarışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Kemal Demir: Ferdi hikaye 1 42 Yanıtla
  • OSMAN EFE BALCI: Sancho çok kafa karıştırıcı ama yinede ferdinin kalması taraftarıyım 24 1 Yanıtla
  • Halil İbrahim Tüfekçi: Sancho Ferdi etmez.Ferdi ciğersiz oynuyor.Sancho Ferdi kadar koşamaz. 23 1 Yanıtla
    anek dote: futbol koşmaktan ibaret değildir 3 6
  • Mustafa Akhan: Onlar sanco yu Ferdi ile takas etmezler etseler bile sanco gelmez çünkü onu isteyen çok fazla kulüp var sallamanın da bi sınırı olmalı 0 10 Yanıtla
    Abuzer Kadayıf: Ferdi’ye karşı yamal ı vereceklermiş:)) 2 6

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SON DAKİKA: Yıldız futbolcularını hiç düşünmeden gözden çıkardılar! Juventus ve Manchester United Ferdi Kadıoğlu için yarışıyor - Son Dakika
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