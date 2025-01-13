Yıldız futbolcunun ailesi İstanbul'u terk etti - Son Dakika
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Spor

Yıldız futbolcunun ailesi İstanbul'u terk etti

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Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Ciro Immobile ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yaz transfer döneminde Lazio'dan transfer edilen ve sezona formda başlayan Immobile'nin ailesinin İstanbul'da mutlu olmadığı ve İtalya'ya döndüğü iddia edildi.

13.01.2025 14:36
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Sezon başında Lazio'dan transfer edilen Ciro Immobile, Kara Kartal'daki kariyerine iyi bir başlangıç yapmış ancak sonrasında istikrarını kaybetmişti.

AİLESİ BAVULLARI TOPLAYIP GİTTİ

Son olarak Beşiktaş'ın evinde Bodrum FK'yi 2-1 yendiği maçta ağları havalandıran Immobile, takımının galibiyetine katkıda bulunurken oyuncunun ailesinin İtalya'ya döndüğü bildirildi.

Fanatik'te yer alan habere göre deneyimli santrforun ailesinin, İstanbul'da mutlu olmadığı ve İtalya'ya döndüğü aktarıldı. Serie A ekiplerinden teklifler alan başarılı ismin de İtalya'ya geri dönüşe olumlu baktığı öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun menajerinin bu hafta içinde Başkan Serdal Adalı'yla bir araya gelmesi bekleniyor.

O DA İTALYA'YA OLUMLU BAKIYOR

Serdal Adalı yönetiminin Immobile ile ayrılmak gibi bir planı bulunmazken son olarak Bodrum FK maçının ardından konuşan İtalyan oyuncu, "Karmaşık bir durumdayız ve bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Bunu süreklilik haline getirmeye ihtiyacımız var. Fiziksel olarak iyi bir maç çıkardık, ilk yarıda pozisyonlarımız vardı. İkinci yarıda bunu başaramadık" ifadelerini kullanmıştı.

Serie A ekiplerinden teklifler alan Immobile'nin, İtalya'ya dönüşe olumlu baktığı belirtildi. Oyuncunun menajeri ve Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın bu hafta içinde bir araya gelmesi bekleniyor. Immobile, Beşiktaş formasıyla 23 maçta 14 gol atmıştı.

Yıldız futbolcunun ailesi İstanbul\'u terk etti

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Son Dakika Spor Yıldız futbolcunun ailesi İstanbul'u terk etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Cocukluk askimsin:
    buda gider durmaz. küçük takımlarda oynamak can sıkıntısı yapabilir. batman petrol sporun forveti Alaaddin varyemezoglunu alsınlar 51 82 Yanıtla
    Serkan Yıldırım:
    bu mesajından sonra aptal oldupumu anladim ???? 1 0
    oktay DENİZ:
    Small kulübün bebesi konuştu. 0 0
  • Fatma Öztürk:
    Yıldız oyuncuyu idare etmek, kendisini ve ailesini mutlu etmek, manevi yönden beklentilerini karşılamak ve camiasına aidiyet hissettirmek vizyon işidir. Örnek Galatasaray: İcardi, Osimen, Hagi, Sneider, Mertens, Drogba, Melo vs..... 25 18 Yanıtla
    Kemal Demirci:
    vizyonsuz okul cocukları 2 ay para verme bakalım ne oluyo :D 1 0
  • ferhat eser:
    GOOOOD BYEEEE 6 33 Yanıtla
  • RotasizGassal:
    Son zamanlardaki performansı bu haberi destekler nitelikte. 25 2 Yanıtla
  • Tayfun TAŞKIN:
    Bonservis ödediysek ödediğimiz bonservisi ve iki aydan beri doğru düzgün yok sahalarda iki aylık ücretini de bırakıyorsa yolla gitsin saha da dolaşıyorlar.Penaltı atmayı,boş kaleye gol atmayı herkes becerir. 6 2 Yanıtla
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