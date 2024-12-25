Yıldız futbolcunun gol sevincini artık kimse yapamayacak - Son Dakika
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Spor

Yıldız futbolcunun gol sevincini artık kimse yapamayacak

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Chelsea'nin genç yıldızı Cole Palmer, ikonikleşmiş gol sevincini telif hakkıyla koruma altına aldı. Bu hareketi yapan Barış Alper Yılmaz ve diğer futbolcular artık izinsiz kullanamayacaklar. Palmer'ın gol sonrası gerçekleştirdiği 'üşüme' hareketi, Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi'ne tescil ettirerek telif hakkını aldı.

25.12.2024 13:32  Güncelleme: 13:57
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Chelsea'nin genç yıldızı Cole Palmer, sahalarda dikkat çeken "üşüme" sembollü gol sevincini Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi'ne tescil ettirerek telif hakkını aldı. Bu karar, futbol dünyasında bir ilke imza atarak bu hareketin Palmer'ın izni olmadan kullanılmasını yasaklıyor.

BARIŞ ALPER DE YAPIYORDU

Palmer'ın gol sonrası gerçekleştirdiği üşüme hareketi, ellerini kollarına sürterek üşüme hareketi yapmasından oluşuyor ve onun imza sevinci haline gelmiş durumda. Ancak geçtiğimiz günlerde Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz da bir maçta bu sevinci yaparak dikkat çekmişti. Artık bu hareketin, Palmer'ın izni olmadan kullanılması yasal olarak mümkün olmayacak.

Yıldız futbolcunun gol sevincini artık kimse yapamayacak

Barış Alper Yılmaz'ın bu hareketi yaptığı maç sonrası sosyal medyada büyük ilgi gören "üşüme" sevinci, Cole Palmer'ın tescil hamlesiyle birlikte artık başka futbolcular tarafından sergilenemeyecek.

İZİN ALMASI GEREKECEK

Bu gelişme, futbolcuların saha içindeki ikonik hareketlerinin telif hakkıyla korunmasına yönelik yeni bir dönemin kapısını aralayabilir. Özgünlüğü ile tanınan Palmer, artık bu hareketiyle hem sahada hem de ticari alanda kazanç sağlamayı hedefliyor. Barış Alper Yılmaz gibi futbolcuların ise bu hareketi bir daha kullanabilmesi için Palmer'ın iznini alması gerekecek.

Yıldız futbolcunun gol sevincini artık kimse yapamayacak
Yıldız futbolcunun gol sevincini artık kimse yapamayacak

Barış Alper Yılmaz, Birleşik Krallık, Chelsea, Magazin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yıldız futbolcunun gol sevincini artık kimse yapamayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • ferhat eser:
    5saray oldu taklitsaray ama unutmayın taklitler aslını yüceltir NE MUTLU BEŞİKTAŞLIYIM DİYENE 13 38 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    Siz kendi takımlarınızla ilgilenin milletin derdi biz olmuşuz Demek ki zamanında Beşiktaş'a da feneri de çok koymuşuz 11 6 Yanıtla
  • Sener Demir:
    Boş işler müdürü Ferat konuştu gene, Ferat sen bence gizli bir Galatasaray taraftarısın yeme bizi 8 4 Yanıtla
  • Bay Pipo:
    gese her açıdan HIRSIZ BİR KULÜPTÜR 5 4 Yanıtla
  • Ali :
    Duyanda GS de kol Krali zannedecek. 5 4 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Zaten başkasına ait bir şeyi yapmak kadar saçma bir şey olamaz!! Barış Alper Ylmazda,çay toplayan adam figürü yapsın...Gol attık dan sonra...Benim tavsiyem.. 4 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    sener ben iş adamıyım kardeşim boş işler müdürü değilim 1 4 Yanıtla
  • Apple User:
    boş yapma a… feryadı Ferhat eser 0 1 Yanıtla
  • Murat Saka:
    bencede almalı nadir gol sevinci yapıyor saatte günde 2 kere aynı zammı gösteriyor 0 0 Yanıtla
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