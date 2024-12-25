Yıldız futbolcunun gol sevincini artık kimse yapamayacak

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Küfür ettiği hakem o günden beri gün yüzü göremiyor

\'Yakışıklı Güvenlik\'in o makamda ne işi var? Görüntüye tepki yağıyor

Chelsea'nin genç yıldızı Cole Palmer, sahalarda dikkat çeken "üşüme" sembollü gol sevincini Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi'ne tescil ettirerek telif hakkını aldı. Bu karar, futbol dünyasında bir ilke imza atarak bu hareketin Palmer'ın izni olmadan kullanılmasını yasaklıyor.

BARIŞ ALPER DE YAPIYORDU

Palmer'ın gol sonrası gerçekleştirdiği üşüme hareketi, ellerini kollarına sürterek üşüme hareketi yapmasından oluşuyor ve onun imza sevinci haline gelmiş durumda. Ancak geçtiğimiz günlerde Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz da bir maçta bu sevinci yaparak dikkat çekmişti. Artık bu hareketin, Palmer'ın izni olmadan kullanılması yasal olarak mümkün olmayacak.

Barış Alper Yılmaz'ın bu hareketi yaptığı maç sonrası sosyal medyada büyük ilgi gören "üşüme" sevinci, Cole Palmer'ın tescil hamlesiyle birlikte artık başka futbolcular tarafından sergilenemeyecek.

İZİN ALMASI GEREKECEK

Bu gelişme, futbolcuların saha içindeki ikonik hareketlerinin telif hakkıyla korunmasına yönelik yeni bir dönemin kapısını aralayabilir. Özgünlüğü ile tanınan Palmer, artık bu hareketiyle hem sahada hem de ticari alanda kazanç sağlamayı hedefliyor. Barış Alper Yılmaz gibi futbolcuların ise bu hareketi bir daha kullanabilmesi için Palmer'ın iznini alması gerekecek.