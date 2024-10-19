Real Madrid'in eski yıldızına şok! Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı - Son Dakika
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Spor

Real Madrid'in eski yıldızına şok! Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı

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Shakhtar Donetsk forması giyen Real Madrid'in eski futbolcusu Vinicius Tobias, ismini dövme yaptırdığı bebeğin kendisinden olmadığını öğrendi.

19.10.2024 09:51
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Shakhtar Donetsk forması giyen Brezilyalı futbolcu Vinicius Tobias, yaşadığı olayla tüm dünyanın gündemine oturdu. Henüz 20 yaşındaki genç futbolcu, yaptırdığı DNA testi sonucu adeta yıkıldı.

BEBEĞİ BAŞKASINDAN ÇIKTI

Vinicius Tobias, eşi Ingrid'in hamilelik pozlarını paylaşmasının ardından sosyal medyada birçok kişi tarafından aldatıldığı yönündeki iddialarla karşılaştı. Bu iddialar karşısında daha fazla kayıtsız kalamayan genç futbolcu, gerçeği öğrenmek için DNA testi yaptırmaya karar verdi. Vinicius, başvurduğu DNA testi sonucunda doğacak bebeğinin kendisinden olmadığını öğrendi.

ADINI DÖVME YAPTIRMIŞTI

Genç yıldız, birkaç gün önce bebeğinin ismini "Maitê te amo" yani "Seni seviyorum Maitê" yazısıyla vücuduna kazıtmıştı.

Real Madrid\'in eski yıldızına şok! Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı

Shakhtar Donetsk, Real Madrid, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Real Madrid'in eski yıldızına şok! Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • GARİP DERVİŞ:
    ÇAĞDAŞ MODERN LAİK biri daha. kimin eli kimin cebinde belli değil. 131 135 Yanıtla
    Fatih Ersan:
    Bademleyenler ne oluyor, Ensar kardeşim 12 8
    Bay Pipo:
    YOBAZ 5 10
  • MUHAMMED EBZAL:
    Chp zihniyeti 92 153 Yanıtla
    mustafa kemal ünal:
    makarna yemekten beyin kalmamış sende bir doktora git 17 11
    AZİZ ERCAN ÇELİKLİ:
    akkoyun sen meeelemeye devam et. 15 9
    mustafa kemal ünal:
    Seninkilerde neler dönüyor bir bilsen aklın şaşar 8 9
    Özgür Çelik:
    An nenin zihniyeti bence 4 9
  • Yasin Oruç:
    nasıl bir kahbeliktir 84 4 Yanıtla
  • Oxford Kids:
    Konum in chp ile Nasil baglantisi olabilir ahmaklar 64 23 Yanıtla
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