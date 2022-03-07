Yılın fotoğraflarında İHA muhabirlerine ödül - Son Dakika

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından 2021 yılının en iyi fotoğrafları seçilirken, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri de çektikleri fotoğraflar ile ödüle layık görüldü.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği 2021 yılının en iyi karelerini seçti. Bir çok kategoride ödül kazanan fotoğrafçılar arasında İHA muhabirlerinin çektiği fotoğraflar da jürinin beğenisini kazandı. İHA Spor Muhabiri Mehmet Şirin Topaloğlu'nun, Spor Toto Süper Lig'de sağanak yağış altında oynanan Galatasaray - Kasımpaşa maçında çektiği fotoğraf Yılın Spor Fotoğrafı ödülüne; Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi A Grubu ilk hafta mücadelesinde Beşiktaş kadın futbol takımının, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettikleri maçta galibiyet sevincini yansıtan fotoğraf ise Spor Toto Yılın Özel Ödülü'ne layık görüldü.

İHA muhabiri Özge Bozo'nun, Erzurum'da düzenlenen 6. Uluslararası Emrah Özbay Buz Tırmanışı Festivalinde buz şelalesinde çektiği kare, Spor Toto Spor Fotoğrafı Üçüncüsü seçildi.

Haber Fotoğrafı ve Çevre Özel Ödülü

Öte yandan İHA muhabiri İsmail Coşkun'un, Marmaris'te yaşanan orman yangınlarında alevlerden kaçan bir çifti çektiği fotoğraf, Haber Fotoğrafı kategorisinde ikinci, yine Marmaris orman yangınında Ahmet Faruk Sarıkoç'un fotoğrafı ise Avrupa Birliği Çevre Özel Ödülü'ne layık görüldü. İHA muhabiri Sefa Tetik'in; Erzurum'da 2 bin 800 rakımdaki köye kar ve tipi altında sırtlarında çuvalla kıyafet ve bot yardımı yapan off-road üyelerini çektiği fotoğraf ise Günlük Yaşam Üçüncüsü oldu.

Toplam ödülü 37 bin lira olan yarışmanın ödülleri Haziran ayında Ankara'da sahiplerini bulacak.

Jürinin fotoğrafları seçmekte zorlandığının altını çizen Jüri Başkanı Coşkun Aral, "TFMD olarak 37.'sini bu yıl yaptığımız fotoğraf yarışmasında foto muhabirleri muhteşem çalışmalarını önümüze serdiler. Jüri olarak zorlandık ama en iyilerini seçtik" dedi.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel ise, "37 yıl, bir fotoğraf organizasyonu açısından çok önemli. Aralıksız olarak böylesine büyük bir organizasyonu sürdürmek kolay değil. Bu yarışmanın ödüllerini prestijli kılan 37 yıllık birikimi ve değerlendirme süreci. Her yıl bu ödüller çok değerli isimlerin bir araya geldiği jüri toplantılarıyla saatler süren değerlendirmelerle belirleniyor. Geçtiğimiz yıl çevresel felaketler tüm dünyayı etkiledi. Türkiye'de de orman yangınlarından, sellere, müsilajdan kuraklığa çevre felaketleri yaşandı. Çevre konusunda tüm insanlık daha duyarlı olmalıyız. Bu ödüllerle bu alandaki farkındalığa katkımız olmasından mutluyuz" diye konuştu. - İSTANBUL