'Yılın Sporcusu' ödüllerinde taraftar etkileşimi oylanacak - Son Dakika

Taraftar etkileşim platformu Socios.com, Türkiye 'nin en prestijli ve en köklü spor ödüllerinden olan Gillette Milliyet Yılın Sporcu su Ödülleri ile iş birliğine imza attığını duyurdu.

Socios.com, taraftara 68. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde söz hakkı veriyor. Taraftarlar "Socios.com Taraftar Etkileşimi Özel Ödülü"nün kazananını belirleyecek.

Mobil uygulama üzerinden yapılacak olan oylamada, taraftarlar "Socios.com Taraftar Etkileşimi Özel Ödülü"nün sahibini belirlemek için oy kullanacak. Bu yıl ilk kez oylamaya katılan taraftarlardan biri, ödül töreninde sahneye çıkarak özel ödülü takdim etme şansını yakalayacak."Taraftardan Fazlası Ol" mottosuyla, 120'den fazla global partneri ile dünya genelinde 1,5 milyon sporseveri tek bir uygulamada buluşturan Socios.com, daha önce de Barcelonalı taraftarlara Nou Camp'ta 11'e 11 maç yapma imkanı sağlamış, Apollon Limassol taraftarlarına hazırlık maçına çıkacak ilk 11'i, Young Boys 'un deplasman forması, Morutan'ın forma numarası, Juventus ve Trabzonspor 'un takım otobüslerinin dizaynı, Falcao 'nun gol sevinci gibi birbirinden farklı oylamalar ile taraftarlara kulüp kararlarında etkili olma şansı sağlamıştı. ORGANİZASYON KAPSAMINDA TARAFTARLARIN DAHA AKTİF OLMASI SAĞLANDI

Taraftarları oyunun tam merkezine konumlandırdıklarını söyleyen Socios.com'un Kurucusu ve CEO'su Alex Dreyfus, 68. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri iş birliğini başlatarak taraftarlara yeni bir alanda söz hakkı vermenin mutluluğunu dile getirerek şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin en köklü ve en prestijli spor ödülü olan Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri kapsamında, taraftarlara özel bir kategori üzerinden hem ödülü seçme hem de ödülü sahnede takdim etme fırsatının verilmesi "Taraftardan Fazlası Ol" mottomuzun tam bir izdüşümü oldu. Böylesine büyük bir organizasyonda yer almaktan son derece mutluyuz. Umarım Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri organizasyonu ile yaptığımız taraftarların daha aktif ve daha katılımcı olmasının altını çizdiğimiz bu iş birliği, sporun içindeki tüm paydaşlara da ilham verir."

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