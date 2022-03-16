'Yılın Sporcusu' ödüllerinde taraftar etkileşimi oylanacak - Son Dakika
Üye Girişi

'Yılın Sporcusu' ödüllerinde taraftar etkileşimi oylanacak

16.03.2022 12:01
'Yılın Sporcusu' ödüllerinde taraftar etkileşimi oylanacak

Taraftar etkileşim platformu Socios.com, Türkiye'nin en prestijli ve en köklü spor ödüllerinden olan Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri ile iş birliğine imza attığını duyurdu.

Taraftar etkileşim platformu Socios.com, Türkiye'nin en prestijli ve en köklü spor ödüllerinden olan Gillette Milliyet Yılın Sporcu su Ödülleri ile iş birliğine imza attığını duyurdu.

Socios.com, taraftara 68. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde söz hakkı veriyor. Taraftarlar "Socios.com Taraftar Etkileşimi Özel Ödülü"nün kazananını belirleyecek.

Mobil uygulama üzerinden yapılacak olan oylamada, taraftarlar "Socios.com Taraftar Etkileşimi Özel Ödülü"nün sahibini belirlemek için oy kullanacak. Bu yıl ilk kez oylamaya katılan taraftarlardan biri, ödül töreninde sahneye çıkarak özel ödülü takdim etme şansını yakalayacak."Taraftardan Fazlası Ol" mottosuyla, 120'den fazla global partneri ile dünya genelinde 1,5 milyon sporseveri tek bir uygulamada buluşturan Socios.com, daha önce de Barcelonalı taraftarlara Nou Camp'ta 11'e 11 maç yapma imkanı sağlamış, Apollon Limassol taraftarlarına hazırlık maçına çıkacak ilk 11'i, Young Boys'un deplasman forması, Morutan'ın forma numarası, Juventus ve Trabzonspor'un takım otobüslerinin dizaynı, Falcao'nun gol sevinci gibi birbirinden farklı oylamalar ile taraftarlara kulüp kararlarında etkili olma şansı sağlamıştı. ORGANİZASYON KAPSAMINDA TARAFTARLARIN DAHA AKTİF OLMASI SAĞLANDI

Taraftarları oyunun tam merkezine konumlandırdıklarını söyleyen Socios.com'un Kurucusu ve CEO'su Alex Dreyfus, 68. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri iş birliğini başlatarak taraftarlara yeni bir alanda söz hakkı vermenin mutluluğunu dile getirerek şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin en köklü ve en prestijli spor ödülü olan Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri kapsamında, taraftarlara özel bir kategori üzerinden hem ödülü seçme hem de ödülü sahnede takdim etme fırsatının verilmesi "Taraftardan Fazlası Ol" mottomuzun tam bir izdüşümü oldu. Böylesine büyük bir organizasyonda yer almaktan son derece mutluyuz. Umarım Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri organizasyonu ile yaptığımız taraftarların daha aktif ve daha katılımcı olmasının altını çizdiğimiz bu iş birliği, sporun içindeki tüm paydaşlara da ilham verir."


- Com
'Yılın Sporcusu' ödüllerinde taraftar etkileşimi oylanacak
YORUMLAR
500
60 ülkeden 400 iş profesyoneli işbirliği için Bursa'da 60 ülkeden 400 iş profesyoneli işbirliği için Bursa'da Ayda 2 bin 405 konut satışıyla Tekirdağ, Türkiye 8'incisi Ayda 2 bin 405 konut satışıyla Tekirdağ, Türkiye 8'incisi Türk şirket 'Uluslararası İş Güvenliği Ödülü'nün sahibi oldu Türk şirket 'Uluslararası İş Güvenliği Ödülü'nün sahibi oldu

Gillette, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 'Yılın Sporcusu' ödüllerinde taraftar etkileşimi oylanacak - Son Dakika


Son Dakika
12:13 Partisinin grup toplantısında konuşan Meral Akşener, Müslüm Gürses ve Orhan Gencebay'ı birbirine karıştırdı
12:10 Meral Akşener doktorlara destek verdi ve Sivas Kongresi'ne katılan Tıbbiyeli Hikmet'in hikayesini anlattı: İşte o anekdot!
11:59 İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Liseli kızı regl döneminde çırılçıplak soyup aradılar
11:54 İki kadın "Karından boşan bizimle evlen" dediler! Sonra da bütün hesaplarını boşalttılar
11:53 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Han kontrolden çıktı
11:53 Ekranların yeni dizisi Üç Kız Kardeş dün akşam sevenleriyle buluştu!
11:50 Şeyma Subaşı su böreğini öveyim derken Yeşim Salkım ve kızına yakalandı!
11:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin en genç milletvekiline sordu: Gençlere hizmetlerimizi anlatıyor musun?
11:45 Benzin fiyatlarının uçması İngiliz ailelerin çocuklarını işte böyle etkiledi!
11:35 Sevilen dizi Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümüyle ekranlara geldi! İşte yaşananlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 12:22:31. #1.11#
SON DAKİKA: 'Yılın Sporcusu' ödüllerinde taraftar etkileşimi oylanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement