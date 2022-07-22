Yılın transferi olmaya aday! Galatasaray'dan dengeleri değiştirecek golcü hamlesi

Mbaye Diagne ve Mostafa Mohamed ile yolları ayırıpHaris Seferovic'i kadrosuna katan Galatasaray, golcü arayışlarına devam ediyor. Fanatik'te yer alan habere göre, sarı kırmızılı ekip 33 yaşındaki yıldız santrfor Marko Arnautovic ile ilgileniyor.

4 MİLYON EURO TALEP EDİYOR

Daha önce Süper Lig'de, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemine gelen 33 yaşındaki golcünün menajeri ile temas kurulduğu öğrenildi. Şu anda İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'nın formasını giyen ve 2 yıllık kontratı kalan Avusturyalı santrforun, 4 milyon euro üzerinde bir ücret talep ettiği ortaya çıktı. Fakat Aslan, bu rakamın çok yüksek olduğunu belirtti.

ÇİNDEN İTALYA'YA TRANSFER OLMUŞTU

Galatasaray yönetiminin pazarlık aşamasında olduğu belirtilen 33 yaşındaki golcü oyuncu geçtiğimiz sezon Çin ekibi SH Port'tan, Bologna'ya 3 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.