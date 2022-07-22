Yılın transferi olmaya aday! Galatasaray'dan dengeleri değiştirecek golcü hamlesi - Son Dakika
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Yılın transferi olmaya aday! Galatasaray'dan dengeleri değiştirecek golcü hamlesi

22.07.2022 18:14
Yılın transferi olmaya aday! Galatasaray'dan dengeleri değiştirecek golcü hamlesi

Haris Seferovic'i kadrosuna katan Galatasaray, bir golcü takviyesi daha yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı ekibin hedefinde ise tecrübeli golcü Marko Arnautovic var.

Mbaye Diagne ve Mostafa Mohamed ile yolları ayırıpHaris Seferovic'i kadrosuna katan Galatasaray, golcü arayışlarına devam ediyor. Fanatik'te yer alan habere göre, sarı kırmızılı ekip 33 yaşındaki yıldız santrfor Marko Arnautovic ile ilgileniyor.

4 MİLYON EURO TALEP EDİYOR

Daha önce Süper Lig'de, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemine gelen 33 yaşındaki golcünün menajeri ile temas kurulduğu öğrenildi. Şu anda İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'nın formasını giyen ve 2 yıllık kontratı kalan Avusturyalı santrforun, 4 milyon euro üzerinde bir ücret talep ettiği ortaya çıktı. Fakat Aslan, bu rakamın çok yüksek olduğunu belirtti.

Yılın transferi olmaya aday! Galatasaray'dan dengeleri değiştirecek golcü hamlesi

ÇİNDEN İTALYA'YA TRANSFER OLMUŞTU

Galatasaray yönetiminin pazarlık aşamasında olduğu belirtilen 33 yaşındaki golcü oyuncu geçtiğimiz sezon Çin ekibi SH Port'tan, Bologna'ya 3 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.

Yılın transferi olmaya aday! Galatasaray'dan dengeleri değiştirecek golcü hamlesi
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Marko Arnautovic, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yılın transferi olmaya aday! Galatasaray'dan dengeleri değiştirecek golcü hamlesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yılın transferi olmaya aday! Galatasaray'dan dengeleri değiştirecek golcü hamlesi - Son Dakika
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