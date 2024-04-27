Yıllar sonra divan toplantısına katılan Aziz Yıldırım, Başkan Adayına raconu kesti

Spor

Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştiriliyor. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan ve saat 10.00'da başlayan toplantıda, başkan adayları Nihat Tokat, Şekip Mosturoğlu ve Sevil Becan yarışıyor.

AZİZ YILDIRIM YILLAR SONRA KATILDI

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen, kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK başkan adayları Şekip Mosturoğlu, Sevil Becan, Nihat Tokat ve YDK üyelerinin katıldığı toplantıya gelen Yıldırım, 6 yıl sonra ilk defa divan toplantısına katıldı. Tekneyle alan gelen Yıldırım'ın yanında, eski yöneticileri de yer aldı. Büyük ilgiyle karşılanan Yıldırım, oyunu kullanmak için üyelik kartını aldıktan sonra oy kullanma işlemine geçti.

NİHAT TOKAT'A TEPKİ: BENİM ADIMA KONUŞMAYIN

Aziz Yıldırım, "Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ı barıştıracağım" diyen Yüksek Divan Kurulu başkan adayı Nihat Tokat'a tepki gösterdi. Aziz Yıldırım, "Siz beni tanımıyorsunuz, ben sizi tanımıyorum, ismim üzerinden 'Onu bununla barıştırırım' diye propaganda yapmayın, benim adıma da konuşmayın" dedi.