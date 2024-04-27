Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştiriliyor. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan ve saat 10.00'da başlayan toplantıda, başkan adayları Nihat Tokat, Şekip Mosturoğlu ve Sevil Becan yarışıyor.
Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen, kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK başkan adayları Şekip Mosturoğlu, Sevil Becan, Nihat Tokat ve YDK üyelerinin katıldığı toplantıya gelen Yıldırım, 6 yıl sonra ilk defa divan toplantısına katıldı. Tekneyle alan gelen Yıldırım'ın yanında, eski yöneticileri de yer aldı. Büyük ilgiyle karşılanan Yıldırım, oyunu kullanmak için üyelik kartını aldıktan sonra oy kullanma işlemine geçti.
Aziz Yıldırım, "Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ı barıştıracağım" diyen Yüksek Divan Kurulu başkan adayı Nihat Tokat'a tepki gösterdi. Aziz Yıldırım, "Siz beni tanımıyorsunuz, ben sizi tanımıyorum, ismim üzerinden 'Onu bununla barıştırırım' diye propaganda yapmayın, benim adıma da konuşmayın" dedi.
Son Dakika › Spor › Yıllar sonra divan toplantısına katılan Aziz Yıldırım, Başkan Adayına raconu kesti - Son Dakika
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