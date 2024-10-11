Yılmaz Vural'dan Jose Mourinho için olay yaratacak sözler - Son Dakika
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Spor

Yılmaz Vural'dan Jose Mourinho için olay yaratacak sözler

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Kendine has açıklamalarıyla bilinen tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sabırsız bir futbol kültürünün olduğunu belirten Vural, "Mourinho'nun adı Mourinho olmasaydı 4 haftada kovulurdu" dedi.

11.10.2024 18:02
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Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Yılmaz Vural, Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ADI MOURINHO OLMASAYDI 4 HAFTADA KOVULURDU"

Radyospor'a konuşan Vural, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için "Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu ciddi bir yatırım yaptı. Mourinho ülke futbolunun tanıtımı için çok önemli bir figür. Türk futbolunun farklı bir sistemi var. Mourinho da olsanız zamana ihtiyacınız var. Mourinho ile ilgili eleştiriler başladı. Göztepe maçından sonra da bunu net bir şekilde gördük. Mourinho'nun adı Mourinho olmasaydı 4 haftada kovulurdu. Ne yazık ki sabırsız bir futbol kültürümüz var" ifadelerini kullandı.

"KOSKOCA TURNUVAYI TÜRKİYE'DEN TAKİP EDEN 4 KİŞİ VAR"

Şu anda Almanya'da olduğunu ifade eden 71 yaşındaki teknik adam, "Almanya'dayım. Alt yaş kategorilerinde turnuvaları takip ediyorum. Almanya'da bu turnuvayı takip eden A Milli Takımımızın Avrupa sorumlusu Yıldıray Baştürk, Fenerbahçe'den Sedat Karabük ve Antalyaspor'dan Ferda Ramanlı var. Koskoca ülkemizden turnuvayı takip eden 4 kişi. Ülkemizden başka kimse yok. İşte durumun özeti bu kadar" diye konuştu.

Yılmaz Vural\'dan Jose Mourinho için olay yaratacak sözler

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Son Dakika Spor Yılmaz Vural'dan Jose Mourinho için olay yaratacak sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Murat YILMAZ:
    Yılmaz hocaya sormuşlardı en çok nerede teknik direktör olmak istersiniz diye o da en büyük hayalim Fenerbahçe demişti. Kendine yer yapıyor galiba.. 3 17 Yanıtla
  • Yusuf cihan:
    50 tane hoca aldık ne oldu başarısızlık diz boyu. Bu adam beni Fenere alın dedi 50 defa aldık mı hayır. 1 senemizde yine boş geçsin ama bu adamı alın 2 1 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Morinyonun koltuğundan sıra 0 1 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    morinyo nun suyu kaynıyor utançlarından kovmuyorlar 0 0 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    tmm 0 0 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    yılmaz hocam, hep bende varım bizide gorun gibi hafiflikleriniz yüzünden sizi kimse ciddiye almıyor.hele saha kenarindaki yuvarlanmalariniz tam komedi... 0 0 Yanıtla
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