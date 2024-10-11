Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Yılmaz Vural, Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Radyospor'a konuşan Vural, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için "Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu ciddi bir yatırım yaptı. Mourinho ülke futbolunun tanıtımı için çok önemli bir figür. Türk futbolunun farklı bir sistemi var. Mourinho da olsanız zamana ihtiyacınız var. Mourinho ile ilgili eleştiriler başladı. Göztepe maçından sonra da bunu net bir şekilde gördük. Mourinho'nun adı Mourinho olmasaydı 4 haftada kovulurdu. Ne yazık ki sabırsız bir futbol kültürümüz var" ifadelerini kullandı.
Şu anda Almanya'da olduğunu ifade eden 71 yaşındaki teknik adam, "Almanya'dayım. Alt yaş kategorilerinde turnuvaları takip ediyorum. Almanya'da bu turnuvayı takip eden A Milli Takımımızın Avrupa sorumlusu Yıldıray Baştürk, Fenerbahçe'den Sedat Karabük ve Antalyaspor'dan Ferda Ramanlı var. Koskoca ülkemizden turnuvayı takip eden 4 kişi. Ülkemizden başka kimse yok. İşte durumun özeti bu kadar" diye konuştu.
Son Dakika › Spor › Yılmaz Vural'dan Jose Mourinho için olay yaratacak sözler - Son Dakika
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