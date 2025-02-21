Yine attı! En-Nesyri Fenerbahçe tarihine geçti

Muhammed null:

Baris Tebrik ederim cok guzel.ozetleme lakin bir gs taraftari olarak ben boyle bir kafa vurusu yapan bir adam gormedim sanki ayakla vuruyor bunu eklemeyi unutmusun. Not:Gs Taraftari dedim Biz ne yaparlarsa yapalim bir birimize kiskirtsalarda Onlar milyonlari goturenler Biz kardesiz bunu unutmayalim...