Yine attı! En-Nesyri Fenerbahçe tarihine geçti - Son Dakika
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Yine attı! En-Nesyri Fenerbahçe tarihine geçti

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Fenerbahçe'nin golcüsü Youssef En-Nesyri, Avrupa Ligi'nde Anderlecht'le oynanan rövanş maçında da ağları havalandırarak kariyer rekorunu egale etti. En-Nesyri, Galatasaray derbisinde de gol bulması halinde kariyer rekorunu kıracak. En-Nesyri, Fenerbahçe tarihinde bir Avrupa kupası sezonunun ön elemeler sonrası aşamalarındaki en golcü oyuncusu oldu.

21.02.2025 10:09
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UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Belçika ekibi Anderlecht'i eleyerek adını son 16 turuna adını yazdırdı. Sarı-lacivertlilerde ilk maçta ağları havalandıran En-Nesyri rövanş karşılaşmasını da boş geçmedi.

24. GOLÜNÜ ATTI

En-Nesyri böylece Fenerbahçe formasıyla bu sezon 24. golünü kaydetti ve kariyer rekorunu egale etti. Faslı golcü, Sevilla'da oynadığı 2020/21 sezonunu 24 golle tamamlamıştı. En-Nesyri, Galatasaray derbisinde de gol bulması halinde kariyer rekorunu kıracak.

FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇTİ

Anderlecht maçında attığı golle Youssef En-Nesyri Fenerbahçe tarihine geçti. Avrupa Ligi'nde 6 gole ulaşan En-Nesyri, Fenerbahçe tarihinin bir Avrupa kupası sezonunun ön elemeler sonrası aşamalarındaki en golcü oyuncusu oldu.

Yine attı! En-Nesyri Fenerbahçe tarihine geçti

Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yine attı! En-Nesyri Fenerbahçe tarihine geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • barış özcan:
    Tebrikler, otyn içinde kendini unutturuyor ve bir anda ortaya çıkıp golünü atıyor. Çok temiz oynuyor, tokadı itmesi yok, kendini yalandan yere atmıyor, helal olsun. DZEKO ve Tadiç olmasa penaltıda atar, hemde sol ayaklı, kalecileri ters gelir. Böyle giderse yıl sonu 50 milyon EURO eder. 40 2 Yanıtla
  • Muhammed null:
    Baris Tebrik ederim cok guzel.ozetleme lakin bir gs taraftari olarak ben boyle bir kafa vurusu yapan bir adam gormedim sanki ayakla vuruyor bunu eklemeyi unutmusun. Not:Gs Taraftari dedim Biz ne yaparlarsa yapalim bir birimize kiskirtsalarda Onlar milyonlari goturenler Biz kardesiz bunu unutmayalim... 37 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    mustafa pektemek 2 2 21 Yanıtla
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