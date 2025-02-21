UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Belçika ekibi Anderlecht'i eleyerek adını son 16 turuna adını yazdırdı. Sarı-lacivertlilerde ilk maçta ağları havalandıran En-Nesyri rövanş karşılaşmasını da boş geçmedi.
En-Nesyri böylece Fenerbahçe formasıyla bu sezon 24. golünü kaydetti ve kariyer rekorunu egale etti. Faslı golcü, Sevilla'da oynadığı 2020/21 sezonunu 24 golle tamamlamıştı. En-Nesyri, Galatasaray derbisinde de gol bulması halinde kariyer rekorunu kıracak.
Anderlecht maçında attığı golle Youssef En-Nesyri Fenerbahçe tarihine geçti. Avrupa Ligi'nde 6 gole ulaşan En-Nesyri, Fenerbahçe tarihinin bir Avrupa kupası sezonunun ön elemeler sonrası aşamalarındaki en golcü oyuncusu oldu.
Son Dakika › Spor › Yine attı! En-Nesyri Fenerbahçe tarihine geçti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (6)