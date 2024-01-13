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Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu - Son Dakika
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Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu

Süper Lig'in 20. hafta maçında Hatayspor, sahasında Pendikspor ile karşılaştı. Mersin Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Hatayspor son 8 maçını kazanamazken, Pendikspor da galibiyet hasretini 8 maça çıkardı.

13.01.2024 - 16:37,  Güncelleme: 16:46
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Trendyol Süper Lig'in 20. hafta maçında Hatayspor, sahasında Pendikspor ile karşılaştı. Mersin Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.

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Ev sahibi ekibin golü 47. dakikada Rigoberto Rivas'tan geldi. Pendikspor beraberlik golünü 90+4. dakikada Leandro Kappel ile buldu.

Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in takımı galibiyeti unuttu

HATAYSPOR 8 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Volkan Demirel'in takımı 2-1 kazandıkları Galatasaray karşılaşmasından sonra çıktıkları son 8 maçı kazanamadı. Ivo Vieira'nın takımı Pendikspor da galibiyet hasretini 8 maça çıkardı. Konuk ekip söz konusu maçlarda 5 mağlubiyet, 3 beraberlik yaşadı.

Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in takımı galibiyeti unuttu
Yine aynı senaryo! Volkan Demirel\'in Hatayspor\'u galibiyeti unuttu
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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Trendyol Süper Lig, Pendikspor, Hatayspor, Futbol, Spor, Son Dakika

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