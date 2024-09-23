Yine kazanamadılar! Trabzonspor, Gaziantep FK ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı - Son Dakika
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Spor

Yine kazanamadılar! Trabzonspor, Gaziantep FK ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı

Yine kazanamadılar! Trabzonspor, Gaziantep FK ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Ligde bu sezon oynadığı 5 maçtan da beraberlikle ayrılan bordo-mavili takım, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde de ligde üçüncü beraberliğini yaşadı. Karadeniz ekibinin 59. dakikada Simon Banza ile bulduğu gol faul gerekçesiyle gerçeklilik kazanmazken, 77. dakikada sakatlanan Eren Elmalı ise oyuna devam edemedi.

23.09.2024 22:05
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'ndaki mücadelede gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.

TRABZONSPOR'UN GOLÜ VAR'A TAKILDI

Trabzonspor'un mücadelede bulduğu bir gol, VAR incelemesinin ardından iptal oldu. Bordo-mavili takım, 59. dakikada yeni transferi Simon Banza ile öne geçti. Hakem Volkan Bayarslan, pozisyon başlangıcındaki Malheiro - Sorescu mücadelesini izlemesi yönünde VAR'dan uyarı aldı ve pozisyonu izledi. Hakem Volkan Bayarslan, pozisyonu izledikten sonra golü iptal etti ve Malheiro'ya sarı kart gösterdi.

Yine kazanamadılar! Trabzonspor, Gaziantep FK ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı

EREN ELMALI SAKATLANDI

Bordo-mavili takımda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Eren Elmalı, sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi. Eren, sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı ve milli futbolcu yerine 77. dakikada Borna Barisic oyuna dahil oldu.

Yine kazanamadılar! Trabzonspor, Gaziantep FK ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı

ŞENOL GÜNEŞ DE ÇARE OLMADI

Trabzonspor, bu sonuçla ligde galibiyete hasret kaldı. Bordo-mavili takım, ligde bu sezon oynadığı 5 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, Şenol Güneş ile de ligde üçüncü beraberliğini yaşadı. Bu sonucun ardından Trabzonspor, puanını 5 yaptı. Gaziantep FK ise 4 puana yükseldi. Trabzonspor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Gaziantep FK, Eyüpspor deplasmanına gidecek.

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Son Dakika Spor Yine kazanamadılar! Trabzonspor, Gaziantep FK ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • sudem meliss:
    Trabzonspor Bomboş Takım 2.Lige Gitsin Onun Yeri Orası 12 8 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    Trabzonspor için bu sene de zor geçecek gibi görünüyor 12 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    hamsi 5 ci hafta kümeye düşmeyi garantileyerek yeni bir rekora imza attı tebrik etmek gerek :)) 4 4 Yanıtla
  • ƒ????? ????¸:
    yaşasın gs ts kardeşliği 5 3 Yanıtla
  • Fatih Ersan:
    Hamsi kümeye, gerçek yerin orası 3 1 Yanıtla
  • ƒ????? ????¸:
    şenol güneş istifaa!!! 2 1 Yanıtla
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