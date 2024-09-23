Yine kazanamadılar! Trabzonspor, Gaziantep FK ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'ndaki mücadelede gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.
Trabzonspor'un mücadelede bulduğu bir gol, VAR incelemesinin ardından iptal oldu. Bordo-mavili takım, 59. dakikada yeni transferi Simon Banza ile öne geçti. Hakem Volkan Bayarslan, pozisyon başlangıcındaki Malheiro - Sorescu mücadelesini izlemesi yönünde VAR'dan uyarı aldı ve pozisyonu izledi. Hakem Volkan Bayarslan, pozisyonu izledikten sonra golü iptal etti ve Malheiro'ya sarı kart gösterdi.
Bordo-mavili takımda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Eren Elmalı, sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi. Eren, sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı ve milli futbolcu yerine 77. dakikada Borna Barisic oyuna dahil oldu.
Trabzonspor, bu sonuçla ligde galibiyete hasret kaldı. Bordo-mavili takım, ligde bu sezon oynadığı 5 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, Şenol Güneş ile de ligde üçüncü beraberliğini yaşadı. Bu sonucun ardından Trabzonspor, puanını 5 yaptı. Gaziantep FK ise 4 puana yükseldi. Trabzonspor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Gaziantep FK, Eyüpspor deplasmanına gidecek.
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