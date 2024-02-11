Yine puan aldı! Fatih Tekke'nin Fenerbahçe karnesi çok konuşulur - Son Dakika
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Spor

Yine puan aldı! Fatih Tekke'nin Fenerbahçe karnesi çok konuşulur

Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe deplasmanına çıktığı 4 maçın 3'ünde puan aldı. Tekke'nin Fenerbahçe'den puan aldığı sezonlarda Fenerbahçe şampiyonluk yaşayamadı.

11.02.2024 21:36  Güncelleme: 22:30
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe sahasında Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaştığı maça Alanyaspor'un teknik direktörü damga vurdu.

FATİH TEKKE'NİN TAKIMLARI KADIKÖY'DE PUAN ALIYOR

Fatih Tekke'nin çalıştırdığı takımlar son 2 sezonda Fenerbahçe'ye Kadıköy'de şampiyonluk yolunda kritik puan kayıpları yaşatırken Tekke, teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe deplasmanına çıktığı 4 maçın 3'ünde puan aldı.

Yine puan aldı! Fatih Tekke'nin Fenerbahçe karnesi çok konuşulur

Fatih Tekke'nin son 2 sezonda Fenerbahçe'den puan aldığı maçlar;

  • 2022/23; Fenerbahçe 3-3 İstanbulspor
  • 2023/24; Fenerbahçe 2-2 Alanyaspor
Yine puan aldı! Fatih Tekke\'nin Fenerbahçe karnesi çok konuşulur
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet gönül: Seneye Aleynaspor ile tekke Fatih’e 2. Ligde başarılar dileriz 11 16 Yanıtla
  • Cihana Alp: Şampiyonluğa giden takımlar ara transfer döneminde transfer yapması takım içerisinde uyumu bozuyor,Ali Koç da Haziran'da bırakacam sözü ters etki yaptı bana göre,Fenerbahçenin artık puan kaybetme lüksü yok bana göre 14 5 Yanıtla
  • Murat KILIÇ: Bu saatten sonra fener liderliği Cimbomdan alamaz, sonra baslarlar fetosaray muhabbetlerine.Bir fenerbahce klasiği 5 1 Yanıtla

Fatih Tekke, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yine puan aldı! Fatih Tekke'nin Fenerbahçe karnesi çok konuşulur - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yine puan aldı! Fatih Tekke'nin Fenerbahçe karnesi çok konuşulur - Son Dakika
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