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Fenerbahçe bu sezon çok başka! Kanarya, tarihte eşi benzeri olmayan başarıya daha imza attı - Son Dakika

Fenerbahçe bu sezon çok başka! Kanarya, tarihte eşi benzeri olmayan başarıya daha imza attı

Son Güncelleme: 26.10.2023 22:37

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında evinde oynadığı son beş maçta 3+ gol atan ilk Türk takımı oldu. Sarı-lacivertlilerin bu başarıyı yakaladığı maçlar ise Ludogorets, Nordsjaelland, Twente, Maribor ve Zimbru oldu.

Avrupa kupalarında evinde oynadığı son beş maçta da 3+ gol atan Fenerbahce, bu turnuvalarda beş karşılaşmalık seri yakalayan ilk Türk takımı oldu.

BİR KEZ DAHA TARİH YAZDILAR

İsmail Kartal yönetiminde bu sezon 18 de 18 yaparak inanılmaz başarılara imza atan Fenerbahçe, yine tarih yazdı. Sarı-lacivertliler bu sezon Avrupa kupalarında evinde oynadığı son beş maçta da 3+ gol atan ilk Türk takımı oldu.

Yine tarihe geçtiler! Fenerbahçe'den eşi benzeri olmayan bir başarı daha

İşte Kanarya'nın Avrupa'daki son 5 maçta 3+ gol attığı takımlar;

  • Ludogorets
  • Nordsjaelland
  • Twente
  • Maribor
  • Zimbru
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe bu sezon çok başka! Kanarya, tarihte eşi benzeri olmayan başarıya daha imza attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe bu sezon çok başka! Kanarya, tarihte eşi benzeri olmayan başarıya daha imza attı - Son Dakika
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