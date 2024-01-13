 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yine yaptı yapacağını! Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ı sırtlamaya devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yine yaptı yapacağını! Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ı sırtlamaya devam ediyor

Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'ü ağırladığı maçta yıldız futbolcu Semih Kılıçsoy 62. dakikada mükemmel bir gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi. Semih, Süper Lig'de son 4 maçta 5 gol attı.

Yine yaptı yapacağını! Semih Kılıçsoy Beşiktaş\'ı sırtlamaya devam ediyor
13.01.2024 - 20:36,  Güncelleme: 20:41
Abone Ol

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

İLK YARI GOL ÇIKMADI

Tempo seviyesi yüksek mücadelenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı. Takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

SEMİH PERDEYİ AÇTI

Maçın 62. dakikasında Beşiktaş'ın son maçlarına damga vuran yıldız futbolcu Semih Kılıçsoy sahneye çıktı. Yıldız futbolcu attığı şık golle takımını 1-0 öne geçirdi. Genç yetenek siyah-beyazlı formayla son 4 Süper Lig maçında 5. golünü kaydetti.

Yine yaptı yapacağını! Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ı sırtlamaya devam ediyor
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (5)
  • YUNUS UYANIK: Maç 3 - 0 bitti. Yanıtla 6 0
  • fehmi ergul: 3-0 bitti ama yine de siz bilirsiniz Yanıtla 4 1
  • YUNUS UYANIK: Maç 2_0 Yanıtla 3 2
  • YUNUS UYANIK: Maç 3 _ 0 bitti. Yanıtla 4 0
  • Hamit Gündoğdu: Aloooo maç 3-0 Beşiktaş'ın galibiyetiyle bitti.. Yanıtla 3 0

Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yine yaptı yapacağını! Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ı sırtlamaya devam ediyor - Son Dakika


21:52
Irak ve Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı! 25 hedef imha edildi Irak ve Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı! 25 hedef imha edildi
21:39
Şehit yakınlarının feryatları Mehmetçik'i ağlattı! Gözyaşlarını silah arkadaşı sildi Şehit yakınlarının feryatları Mehmetçik'i ağlattı! Gözyaşlarını silah arkadaşı sildi
21:11
Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: Son 24 saatte 57 terörist etkisiz hale getirildi Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: Son 24 saatte 57 terörist etkisiz hale getirildi
20:53
Kara Kartal yeni hocasıyla güldü! Beşiktaş Fatih Karagümrük'ü rahat yendi Kara Kartal yeni hocasıyla güldü! Beşiktaş Fatih Karagümrük'ü rahat yendi
20:38
Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına engel olmak isteyen protestoculara polisten sert müdahale Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına engel olmak isteyen protestoculara polisten sert müdahale
20:36
Yine yaptı yapacağını! Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ı sırtlamaya devam ediyor Yine yaptı yapacağını! Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ı sırtlamaya devam ediyor
19:26
Hakeme verip veriştiren teknik adam canlı yayında olduğunu fark edince 'Bunları sil' dedi Hakeme verip veriştiren teknik adam canlı yayında olduğunu fark edince "Bunları sil" dedi
18:29
Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim

Son Dakika
21:52 Irak ve Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı! 25 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
21:39 Şehit yakınlarının feryatları Mehmetçik'i ağlattı! Gözyaşlarını silah arkadaşı sildi
21:11 Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: Son 24 saatte 57 terörist etkisiz hale getirildi
20:53 Kara Kartal yeni hocasıyla güldü! Beşiktaş Fatih Karagümrük'ü rahat yendi
20:38 Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına engel olmak isteyen protestoculara polisten sert müdahale
20:36 Yine yaptı yapacağını! Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ı sırtlamaya devam ediyor
19:26 Hakeme verip veriştiren teknik adam canlı yayında olduğunu fark edince "Bunları sil" dedi
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller
18:29 Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim
18:23 Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetler taşındığı iddiasına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 22:01:07. #1.13#
SON DAKİKA: Yine yaptı yapacağını! Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ı sırtlamaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement