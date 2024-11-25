Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti'yi pişman etti - Son Dakika
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Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti'yi pişman etti

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Real Madrid'in Leganes karşısında 3-0'lık galibiyetinde Arda Güler'ın performansı büyük beğeni topladı. Carlo Ancelotti'nin fazla süre vermediği Arda, attığı çalımlar ve yaptığı asist ile maça damga vurdu. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda, Valverde'nin golünün asistini yaptı ve bu sezon ilk kez gole katkıda bulundu.

25.11.2024 07:19
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İspanya La Liga 14. hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Leganes ile karşılaştı. Leganes ev sahipliğinde oynanan maçı Real Madrid 3-0 kazandı. Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin fazla süre vermediği Arda Güler, maçta attığı çalımlar ve yaptığı asistle büyük beğeni aldı.

ARDA GÜLER MAÇA DAMGA VURDU

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Kylian Mbappe, 66. dakikada Fede Valverde ve 85. dakikada Jude Bellingham kaydetti. Real Madrid'de maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, Valverde'nin golününün asistini yapan isim oldu. Arda ayrıca bu sezon ilk kez gole katkı yaptı.

75 dakika sahada kalan milli futbolcu, etkili performansıyla göz doldurdu. 60 kez topla buluşan Arda, yüzde 93 pas isabet oranıyla oynadı. 2 kilit pas veren genç futolcu, 1 asist yaptı ve 0.42 gol beklentisiyle maçı tamamladı.

Arda Güler'in Leganes karşısındaki performansı;

  • 75 dakika
  • 1 asist
  • 60 kez topla buluşma
  • 38/41 isabetli pas (%93 isabetli)
  • 2 kilit pas
  • 0.42 gol beklentisi
Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti\'yi pişman etti

Carlo Ancelotti, Real Madrid, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti'yi pişman etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Barış Oğuz:
    Balon arda, Karadağ macinda gördük kimin ne olduğunu. 4 15 Yanıtla
  • Serdar Ozen:
    Hatrick yaptı zannetim bende 11 2 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    Ne kadar çok oynatılırsa, o derece performansı yükselir, teknik becerileri gelişir.başarılar Arda. 8 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BÜYÜK BASARI ASIST YAPMAK REAL MADRİD GIBI BIR TAKIMDA TOPA DOKUNMAK DAHI BASARI HELE BIRDE ESKI KUŞLAR ICIN 2 1 Yanıtla
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