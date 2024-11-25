Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti\'yi pişman etti

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İspanya La Liga 14. hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Leganes ile karşılaştı. Leganes ev sahipliğinde oynanan maçı Real Madrid 3-0 kazandı. Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin fazla süre vermediği Arda Güler, maçta attığı çalımlar ve yaptığı asistle büyük beğeni aldı.

ARDA GÜLER MAÇA DAMGA VURDU

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Kylian Mbappe, 66. dakikada Fede Valverde ve 85. dakikada Jude Bellingham kaydetti. Real Madrid'de maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, Valverde'nin golününün asistini yapan isim oldu. Arda ayrıca bu sezon ilk kez gole katkı yaptı.

75 dakika sahada kalan milli futbolcu, etkili performansıyla göz doldurdu. 60 kez topla buluşan Arda, yüzde 93 pas isabet oranıyla oynadı. 2 kilit pas veren genç futolcu, 1 asist yaptı ve 0.42 gol beklentisiyle maçı tamamladı.

Arda Güler'in Leganes karşısındaki performansı;