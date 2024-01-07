 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı - Son Dakika
Üye Girişi

Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı

Fenerbahçe'nin İstanbulspor'a konuk olduğu maçta Cengiz Ünder, attığı gollerle taraftarları mest etti. Sakatlığını atlatan milli futbolcu 4 gol attı.

07.01.2024 - 16:39,  Güncelleme: 16:58
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe'nin İstanbulspor'a konuk olduğu maçta yıldız futbolcu Cengiz Ünder, 4 gol attı.

4 GOL ATTI

Ünder, 6. 34. 44. ve 47. dakikalarda gol sevinci yaşadı. Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu Ünder, sakatlığını atlatmasının ardından formunu yükseltti ve taraftarlardan büyük beğeni topladı.

7 GOLE KATKI VERDİ

Fenerbahçe formasıyla ilk maçı olan Samsunspor deplasmanında da kritik bir asist yapan Cengiz, ligde çıktığı 10 maçta 5 gol 2 asiste ulaştı.

Yok artık Cengiz! İstanbulspor maçında yaptıklarını görenler gözlerine inanamıyor
Yok artık Cengiz! İstanbulspor maçında yaptıklarını görenler gözlerine inanamıyor
Yok artık Cengiz! İstanbulspor\'a 4 gol attı
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (1)
  • Ender Kervancıoğlu: 5 puanlı gariban istanbulspora karşı bunlar mümkün. Sol beksiz kalmış Galatasaraya karşı cengiz bi halt edemedi. Devre arası oyundan alındı. Yanıtla 8 1

İstanbulspor, Cengiz Ünder, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı - Son Dakika


17:08
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler: Kutlu ve hayırlı bir yolculuğun ilk adımını atıyoruz AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler: Kutlu ve hayırlı bir yolculuğun ilk adımını atıyoruz
17:02
AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım
16:45
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a 'Hayırlı olsun' mesajı Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a "Hayırlı olsun" mesajı
16:39
Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı
15:53
AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir? AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir?
15:52
Canlı anlatım! Mücadelede 6 gol var Canlı anlatım! Mücadelede 6 gol var
15:43
Türk Sanat Müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti Türk Sanat Müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti
15:41
İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçmişti! Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçmişti! Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu

Son Dakika
17:08 AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler: Kutlu ve hayırlı bir yolculuğun ilk adımını atıyoruz
17:02 AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım
16:45 Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a "Hayırlı olsun" mesajı
16:39 Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı
15:53 AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir?
15:52 Canlı anlatım! Mücadelede 6 gol var
15:43 Türk Sanat Müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti
15:41 İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçmişti! Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkan adaylarını "Şemmame" türküsünün ezgileri eşliğinde açıkladı
15:14 AK Parti'nin İstanbul adayı resmen Murat Kurum oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 17:22:07. #1.11#
SON DAKİKA: Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement