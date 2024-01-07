Yok artık Cengiz! İstanbulspor\'a 4 gol attı

Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor! Masada milyonları ilgilendiren bir konu var

Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu

Kanserle mücadele eden ünlü sanatçı Yüksel Uzel hayatını kaybetti

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe'nin İstanbulspor'a konuk olduğu maçta yıldız futbolcu Cengiz Ünder, 4 gol attı.

4 GOL ATTI

Ünder, 6. 34. 44. ve 47. dakikalarda gol sevinci yaşadı. Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu Ünder, sakatlığını atlatmasının ardından formunu yükseltti ve taraftarlardan büyük beğeni topladı.

7 GOLE KATKI VERDİ

Fenerbahçe formasıyla ilk maçı olan Samsunspor deplasmanında da kritik bir asist yapan Cengiz, ligde çıktığı 10 maçta 5 gol 2 asiste ulaştı.