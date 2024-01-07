Yok artık Cengiz! İstanbulspor\'a 4 gol attı

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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe'nin İstanbulspor'a konuk olduğu maçta yıldız futbolcu Cengiz Ünder, 4 gol attı.
Ünder, 6. 34. 44. ve 47. dakikalarda gol sevinci yaşadı. Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu Ünder, sakatlığını atlatmasının ardından formunu yükseltti ve taraftarlardan büyük beğeni topladı.
Fenerbahçe formasıyla ilk maçı olan Samsunspor deplasmanında da kritik bir asist yapan Cengiz, ligde çıktığı 10 maçta 5 gol 2 asiste ulaştı.
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