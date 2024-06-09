Üstüne basa basa söyledi! Mario Branco'dan Cristiano Ronaldo sorusuna olay yanıt - Son Dakika
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Üstüne basa basa söyledi! Mario Branco'dan Cristiano Ronaldo sorusuna olay yanıt

Üstüne basa basa söyledi! Mario Branco\'dan Cristiano Ronaldo sorusuna olay yanıt

Sarı-lacivertli bir taraftar, Fenerbahçe'deki seçim için Kadıköy'e giden sportif direktör Marco Branco'dan Cristiano Ronaldo'nun transfer edilmesini istedi. Branco ise bu talebe ''Ronaldo yaşlı, yaşlı! Ronaldo benim yaşımda!'' sözleriyle gülerek karşılık verdi.

09.06.2024 17:20
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Fenerbahçe Kulübü'nde Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın başkanlık için yarıştığı olağan seçimli genel kurul toplantısında Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ile ilgili dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

BRANCO'DAN RONALDO'YU İSTEDİ

Sarı-lacivertli kulübün sportif direktörü Mario Branco, Ali Koç'a destek vermek için Kadıköy'e giden isimlerden oldu. Fenerbahçeli taraftarlar, Mario Branco'ya büyük ilgi gösterdi. Bir taraftar, Portekizli Mario Branco'dan 39 yaşındaki vatandaşı Cristiano Ronaldo'nun transfer edilmesini istedi.

"RONALDO BENİM YAŞIMDA"

48 yaşındaki Mario Branco gelen bu transfer talebi üzerine "Ronaldo yaşlı, yaşlı! Ronaldo benim yaşımda!" sözleriyle gülerek cevap verdi. Mario Branco'nun Cristiano Ronaldo cevabı sosyal medyada kısa sürede en çok konuşanlardan oldu.

Cristiano Ronaldo, Fenerbahçe, Kadıköy, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Üstüne basa basa söyledi! Mario Branco'dan Cristiano Ronaldo sorusuna olay yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mehmet Dagdelen: Bir Fenerli olarak söylüyorum Türkiye liginde en iyi transferleri Galatasaray yapıyor Jose mourinho çözüm değil olsaydı jesus çözerdi yani kısacası Fenerbahçe transferde nokta atışı yapmaz ise kim gelirse gelsin şampiyon olamayız. 61 29 Yanıtla
  • MERAK Ettiğimden?: Atma ziya espiri yapacaksın diye saçmalamışsın adam her yıl senin yaşından çok gol atıyor 51 7 Yanıtla
  • mehmet şekerci: ölüsü fenerde bu tffye 40 gol ve üstü koyar. eyyyyy branco. senin söylemin ispanya almanya ingiltere de geçerli. 19 4 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL: Forması ı sahaya koysan 40 gol atar krampon şort konçu hesab etmedim bile 14 2 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü: Alamayız demiyorda yaşlı diyor Ronaldo ile sizin dzeko aynı yaşta şamrel 14 1 Yanıtla

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