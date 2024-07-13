Yok artık daha neler! Somali Ligi'nde atılan penaltıya bakın - Son Dakika
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Spor

Yok artık daha neler! Somali Ligi'nde atılan penaltıya bakın

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Somali Ligi'nde atılan bir penaltı futbolseverlerin diline düştü. Penaltıyı kullanmak için orta sahaya kadar gerilen futbolcunun koşarak kullandığı atışı kaçırması kısa sürede viral oldu.

13.07.2024 10:05  Güncelleme: 10:16
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Her geçen gün ilginç olayların yaşandığı futbol dünyasında yine çok konuşulacak bir olay meydana geldi.

ORTA SAHAYA KADAR GERİLDİ, ATIŞI KAÇIRDI

Somali Ligi'nde oynanan bir maçta ortaya çıkan görüntülerde penaltı atışı için orta sahaya kadar gerilen futbolcunun daha sonrasında koşarak kullandığı penaltıyı kaçırması olay oldu.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada viral olan görüntülede kendinden emin bir şekilde atışı kullanmaya giden futbolcunun atışı kaçırdıktan sonra eleştiri yağmuruna tutuldu.

Yok artık daha neler! Somali Ligi\'nde atılan penaltıya bakın
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Futbol, Somali, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yok artık daha neler! Somali Ligi'nde atılan penaltıya bakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ankara null: bunlar bile bizden 20yil ilerdeler cok net yaa 7 10 Yanıtla
  • Üzeyir GÜNEŞ: Orta saha yerine kendi kalecisinin oradan koşmaya başlasaydı goldü 3 1 Yanıtla

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