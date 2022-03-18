Yok artık Emre Mor! Hem kariyerinde bir ilki başardı hem de Karagümrük tarihine geçti - Son Dakika
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Yok artık Emre Mor! Hem kariyerinde bir ilki başardı hem de Karagümrük tarihine geçti

18.03.2022 22:51
Yok artık Emre Mor! Hem kariyerinde bir ilki başardı hem de Karagümrük tarihine geçti

Süper Lig'in 30. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Kayserispor'u 3-0 yendi. Kariyerinde bir sezonda toplamda 3 golü bulunmayan Emre Mor, Kayserispor karşısında takımının tüm gollerini atarak kariyer rekoru kırdı. Öte yandan Emre Mor, Karagümrük formasıyla 39 yıl sonra hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.

Fatih Karagümrük ile Kayserispor, Süper Lig'in 30. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazanırken tüm goller Emre Mor'dan geldi.

Yok artık Emre Mor! Hem kariyerinde bir ilki başardı hem de Karagümrük tarihine geçti

EMRE MOR'DAN İLK HAT-TRICK

Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 10, 36 ve 76. dakikalarda Emre Mor attı ve hat-trick yaptı. Kariyeri boyunca 3 gol attığı sezon olmayan Emre Mor, profesyonel kariyerinin ilk hat-trick'ini Kayserispor karşısında yaptı ve Süper Lig'de Karagümrük formasıyla 39 yıl sonra bunu başaran ilk futbolcu oldu.

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Fatih Karagümrük, Emre Açıkgöz, Süper Lig, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yok artık Emre Mor! Hem kariyerinde bir ilki başardı hem de Karagümrük tarihine geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yok artık Emre Mor! Hem kariyerinde bir ilki başardı hem de Karagümrük tarihine geçti - Son Dakika
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