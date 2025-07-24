Süper Lig devi Fenerbahçe, hazırlık maçında Karim Benzema ve N'Golo Kante'nin de formasını giydiği Suudi Arabistan şampiyonu Al Ittihad'ı 4-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Jhon Duran ilk maçında 2 gol kaydetti.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Youssef En-Nesyri, 16. dakikada Sebastian Szymanski ve 77 ve 88. dakikada Jhon Duran kaydetti. Kolombiyalı golcü, Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk maçta 2 gol kaydetti.
Biri dar açıdan sol ayağıyla, diğeri kafayla düzgün iki vuruş yapan genç santrforun performansı, hem kiralık olarak geldiği Suudi Arabistan'da hem de ülkesi Kolombiya'da geniş yankı uyandırdı.
Son Dakika › Spor › Yok artık Jhon Duran! İlk maçında attığı goller olay oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?