Yok artık Kerem! Dün geceki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor

Spor

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzlanda'yı konuk etti. Ay-yıldızlılar, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

KEREM'E ÖVGÜ YAĞIYOR

Maçta 3 gol birden atan Kerem Aktürkoğlu'na ise kısa sürede binlerce yorum yapıldı.

GRUPTA LİDERİZ

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında Galler ile deplasmanda golsüz berabere kalan milliler, İzmir'de konuk ettiği İzlanda'yı Kerem AKtürkoğlu'nun golleriyle 3-1 yendi ve puanını 4'e yükseltti. İlk maçında Karadağ'ı 2-0 ile geçen İzlanda ise 3 puanda kaldı. Grubun diğer karşılaşmasında da Galler, Karadağ'ı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçların ardından Türkiye grup lideri oldu.

Oluşan puan durumu şu şekilde;