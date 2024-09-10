Yok artık Kerem! Dün geceki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yok artık Kerem! Dün geceki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor

Geniş Video İzle

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Maçta hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu, geceye damga vurdu ve büyük beğeni topladı. Aktürkoğlu'na, "Helal olsun sana" ,"Benfica'daki antrenmanlar işe yaramış" şeklinde yorumlar yapıldı.

10.09.2024 08:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzlanda'yı konuk etti. Ay-yıldızlılar, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

KEREM'E ÖVGÜ YAĞIYOR

Maçta 3 gol birden atan Kerem Aktürkoğlu'na ise kısa sürede binlerce yorum yapıldı.

GRUPTA LİDERİZ

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında Galler ile deplasmanda golsüz berabere kalan milliler, İzmir'de konuk ettiği İzlanda'yı Kerem AKtürkoğlu'nun golleriyle 3-1 yendi ve puanını 4'e yükseltti. İlk maçında Karadağ'ı 2-0 ile geçen İzlanda ise 3 puanda kaldı. Grubun diğer karşılaşmasında da Galler, Karadağ'ı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçların ardından Türkiye grup lideri oldu.

Oluşan puan durumu şu şekilde;

  • Türkiye: 4 puan/+2 averaj
  • Galler: 4 puan/+1 averaj
  • İzlanda: 3 puan/0 averaj
  • Karadağ: 0 puan/-3 averaj
Yok artık Kerem! Dün geceki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor

A Milli Futbol Takımı, Kerem Aktürkoğlu, İzlanda, Benfica, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yok artık Kerem! Dün geceki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Enver Atabey: tamamen balına goller.defansif katkısı hiç yok 13 252 Yanıtla
  • ferhat eser: benfica bunu 6 ay sonra satacak kulüp arayacak ama nafile iş işten geçmiş olacak ellerinde patlayacak kero 14 224 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU: Adam zaten böyleydi sadece Galatasaraylı taraftarlar en ufak hatada yuhalamaya başladılar sırf Türk futbolcu diye yabancı kırk hata yapıyor göz görmüyor Kereminde 4 katı para alıyorlardı. 220 4 Yanıtla
  • bülent C.: Kerem 2 antrenmana çıkıncamı değişti performansı. Zaten performansı iyi bir futbolcu. 170 5 Yanıtla
  • Hakan Yıldız: Evet 3 günde Benfica idmanları işe yaramış. Burası Uganda çamurda oynuyordu çocuk zaten. Adamın Tr istatislerini görmüyor sanırım bu günlük yorumcular. Kafası rahatlamış adamın . 115 8 Yanıtla
  • Elif Ergul: Okuyan da Befica ile kamp yaptı sanıcak , çocuk zaten iyi güveni gelmesi lazım 72 4 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed: Kerem iyiydi ama aynı ölçüde Arda iyiydi. gol atamayınca gölde kaldı. 45 19 Yanıtla
  • Murat denizli: benimde arkamda arda olsa bende atarım ama benfica antramanı yaramıs diyen arkadas daha antremana cıkmadı milli antremanda adam 10 gündür:))) 35 10 Yanıtla
  • Çelikk: Abartmayın 9 32 Yanıtla
  • Volkan null: Way be demek ki herkesin Benfica da antrenman yapması gerekiyormuş 14 20 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

14:48 Sıra merdivenden düşerek ölen ablaya geldi Narin’in anne ve babasına şüpheli olayı soracaklar Sıra merdivenden düşerek ölen ablaya geldi! Narin'in anne ve babasına şüpheli olayı soracaklar
14:33 Narin’in babası amcası Salim Güran mı DNA testinin sonuçları çıktı iddiası Narin'in babası amcası Salim Güran mı? DNA testinin sonuçları çıktı iddiası
12:16 Aileye neden başsağlığı dilemedi Bakan Yerlikaya’dan manidar yanıt Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt
11:48 Otomobil devinden önemli karar İlk kez fabrika kapatacak Otomobil devinden önemli karar! İlk kez fabrika kapatacak
11:45 Sevda Demirel, Narin’in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı Tepkiler çığ gibi Sevda Demirel, Narin'in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı! Tepkiler çığ gibi
23:58 1 yıl hapis yatmıştı Pedofili suçlusu Gylfi Sigurdsson, Türkiye’ye karşı sahaya çıktı 1 yıl hapis yatmıştı! Pedofili suçlusu Gylfi Sigurdsson, Türkiye'ye karşı sahaya çıktı
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
23:19 Kanserle boğuşan Galler Prensesi Kate Middleton güzel haberi verdi: Sonunda bitti Kanserle boğuşan Galler Prensesi Kate Middleton güzel haberi verdi: Sonunda bitti
22:33 Amcadan, ’’Narin’in babası mısınız’’ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, ''Narin'in babası mısınız?'' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
22:23 Ancelotti için bomba iddia Arda Güler bu habere çok sevinecek Ancelotti için bomba iddia! Arda Güler bu habere çok sevinecek
22:11 Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı Türkiye fiyatı cep yakıyor Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı! Türkiye fiyatı cep yakıyor
21:52 Narin’in akrabalarından tehdit ’’Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor’’ Narin'in akrabalarından tehdit! ''Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor''
21:34 Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor İşte çalıştıracağı takım Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor! İşte çalıştıracağı takım
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 15:47:28. #1.13#
SON DAKİKA: Yok artık Kerem! Dün geceki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement