Portekiz Premier Lig'in 16. haftasında Sporting ile Benfica karşı karşıya geldi. Estadio José Alvalade'de oynanan maçta Sporting, Benfica'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Sporting'in golünü, 29. dakikada Geny Catamo kaydetti.
Liderliği Sporting'e kaptıran Benfica'da Kerem Aktürkoğlu'nun oyundan alındıktan sonra oldukça sinirli olduğu görüldü. Mücadelede Orkun Kökçü 90 dakika forma giyerken, Kerem Aktürkoğlu 75. dakikada oyundan alındı.
Oyundan alınan Aktürkoğlu'nun kulübede otururken kameraya takılan görüntüsünde oldukça sinirli olduğu görüldü. Takım arkadaşlarına dert yanan Kerem Aktürkoğlu'nun küfürler ettiği ekranlara yansıdı.
Son Dakika › Spor › Yok artık Kerem! Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu - Son Dakika
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