Yok artık Kerem! Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu - Son Dakika
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Spor

Yok artık Kerem! Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu

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Portekiz Ligi'nin 16. haftasında Benfica, Sporting'e 1-0 mağlup oldu. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği maçta liderliği Sporting'e kaptıran Benfica'da Kerem Aktürkoğlu'nun oyundan alındıktan sonra oldukça sinirli olduğu ve küfür ettiği görüldü. Aktürkoğlu'nun o anları yayına yansıdı.

30.12.2024 08:47  Güncelleme: 08:54
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Portekiz Premier Lig'in 16. haftasında Sporting ile Benfica karşı karşıya geldi. Estadio José Alvalade'de oynanan maçta Sporting, Benfica'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Sporting'in golünü, 29. dakikada Geny Catamo kaydetti.

KEREM OYUNDAN ALINDI

Liderliği Sporting'e kaptıran Benfica'da Kerem Aktürkoğlu'nun oyundan alındıktan sonra oldukça sinirli olduğu görüldü. Mücadelede Orkun Kökçü 90 dakika forma giyerken, Kerem Aktürkoğlu 75. dakikada oyundan alındı.

KÜFÜRLER SAVURDU

Oyundan alınan Aktürkoğlu'nun kulübede otururken kameraya takılan görüntüsünde oldukça sinirli olduğu görüldü. Takım arkadaşlarına dert yanan Kerem Aktürkoğlu'nun küfürler ettiği ekranlara yansıdı.

Yok artık Kerem! Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu

Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü, Sporting, Portekiz, Benfica, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yok artık Kerem! Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Murat Türk:
    Ne bekliyordunuz cinconun yetiştirmesinden görünen köy kılavuz istemez buda örneği herkes kendine yakışanı yapar bu şahıs gibi 47 75 Yanıtla
  • erkan zengin:
    adam olmadığı belli zaten 39 47 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Bunlar hep aynı.galip geirlerse işler istedikleri gibi giderse çok insanlar ,işler kötüye giderse gerçek yüzleri ortaya çıkıyor 33 35 Yanıtla
  • deyvani10 :
    bunların mayasinda bozukluk var 24 38 Yanıtla
  • Tarık:
    Kerem kardeşim yakışmıyor sana. 49 6 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    senin de balonun söndü 23 26 Yanıtla
  • Depeche:
    tahta bacak 14 19 Yanıtla
  • Adem Sevindik null:
    ne de olsa hocası okan buruk ne bekliyordunuz ki 8 14 Yanıtla
  • Ali :
    Artise yol göründü. Fazla durdurmazlar, orasi Türkiye degil. 1 2 Yanıtla
  • jackal insomnia:
    off yakışmamıs be 0 0 Yanıtla
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