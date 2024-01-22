23:24 • •
Süper Lig devi Galatasaray'ın bu sezon başında kadrosuna kattığı fakat bekleneni bir türlü alamadığı yıldız futbolcu Tanguy Ndombele'nin antrenmanda yaptıkları dikkat çekti.
Galatasaray resmi hesabından paylaşılan videoda Ndombele'nin antrenmanda herkesi çalıma dizdikten sonra gol attığı görüldü.
Sezon başından beri sadece 1 asist yapan ve büyük eleştiri alan 27 yaşındaki yıldız futbolcunun o anlarını gören Galatasaray taraftarları ise büyük şaşkınlık yaşadı. Ndombele'ye binlerce beğeni ve yorum yapıldı.
Son Dakika › Spor › Eleştirilerin hedefi olan Ndombele antrenmanda ağızları açık bıraktı - Son Dakika