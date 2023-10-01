Szymanski, bu sezon Süper Lig\'deki en erken golü attı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında lider Fenerbahçe'nin evinde Çaykur Rizespor'u konuk ettiği maçta ilk gol henüz 2. dakikada Szymanski'den geldi.

2. DAKİKADA ATTI

Maça fırtına gibi başlayan Fenerbahçe'de 2. dakikada Tadic'in sol kanattan ortaladığı topa kale ağzında dokunan Szymanski skoru 1-0 yaptı.

SÜPER LİG REKORU KIRDI

Başarılı performansıyla taraftarın sevgilisi olan yıldız futbolcu, Çaykur Rizespor ağlarına attığı golle Süper Lig rekoru kırdı. Szymanski bu sezon Süper Lig'deki en erken golü kaydetti. (2:02)