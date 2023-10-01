Szymanski, bu sezon Süper Lig'deki en erken golü attı - Son Dakika

Szymanski, bu sezon Süper Lig'deki en erken golü attı

Szymanski, bu sezon Süper Lig\'deki en erken golü attı
Son Güncelleme: 01.10.2023 16:28

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u ağırladığı maçta Szymanski, mücadelenin 2:02. dakikasında gol atarak Süper Lig rekorunu kırdı. Szymanski'nin attığı gol, bu sezon Süper Lig'deki en erken gol olarak kaydedildi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında lider Fenerbahçe'nin evinde Çaykur Rizespor'u konuk ettiği maçta ilk gol henüz 2. dakikada Szymanski'den geldi.

2. DAKİKADA ATTI

Maça fırtına gibi başlayan Fenerbahçe'de 2. dakikada Tadic'in sol kanattan ortaladığı topa kale ağzında dokunan Szymanski skoru 1-0 yaptı.

SÜPER LİG REKORU KIRDI

Başarılı performansıyla taraftarın sevgilisi olan yıldız futbolcu, Çaykur Rizespor ağlarına attığı golle Süper Lig rekoru kırdı. Szymanski bu sezon Süper Lig'deki en erken golü kaydetti. (2:02)

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Sebastian Szymanski, Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Szymanski, bu sezon Süper Lig'deki en erken golü attı - Son Dakika


Son Dakika
17:56 Son Dakika: Kanarya doludizgin! Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'u 5-0 yendi
17:36 Maça damga vurdu! İrfan Can Kahveci'nin rakibine attığı çalım ağızları açık bıraktı
17:15 Uyuşturucu itirafında bulunan Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu serbest bırakıldı
16:43 Tokat'ta otomobilin TIR'a çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti
16:37 İzmir'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
16:34 Kaçan Ermeni silahlı çetelerinin tuzakladıkları bombalar amacına ulaşamadı
16:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İçişleri Bakanı görevini yaptı
16:24 Szymanski, bu sezon Süper Lig'deki en erken golü attı
16:03 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına jet yanıt: Önce anayasaya uyması lazım
15:53 "Ben bunlara alışkınım" diyen İsmail Kartal tek bir konunun altını çizdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2023 18:22:17. #1.12#
SON DAKİKA: Szymanski, bu sezon Süper Lig'deki en erken golü attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement