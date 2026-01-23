Yok artık Uğurcan Çakır! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor

Uğurcan Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla öne çıkan isimler arasında yer aldı.
Milli kaleci, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 7 maçta kalesine gelen 30 şutun 22'sini kurtararak yüksek bir kurtarış oranına ulaştı. Uğurcan Çakır, kritik anlarda yaptığı müdahalelerle takımını maç içinde tuttu.
Zorlu rakiplere karşı oynanan karşılaşmalarda sorumluluk alan Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi seviyesinde gösterdiği performansla dikkat çekti ve kalede güven verdi.
