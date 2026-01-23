Yok artık Uğurcan Çakır! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor - Son Dakika
Yok artık Uğurcan Çakır! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor

23.01.2026 09:32
Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta kalesine gelen 30 şutun 22'sini kurtararak öne çıkan bir performans sergiledi.

Uğurcan Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla öne çıkan isimler arasında yer aldı.

7 MAÇTA 22 KURTARIŞ

Milli kaleci, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 7 maçta kalesine gelen 30 şutun 22'sini kurtararak yüksek bir kurtarış oranına ulaştı. Uğurcan Çakır, kritik anlarda yaptığı müdahalelerle takımını maç içinde tuttu.

KALEDE GÜVEN VERDİ

Zorlu rakiplere karşı oynanan karşılaşmalarda sorumluluk alan Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi seviyesinde gösterdiği performansla dikkat çekti ve kalede güven verdi.

