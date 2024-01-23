Umut Nayir\'in Pendikspor\'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler \'\'Keşke gitmeseydi\'\' diyor

Süper Lig'in 22. haftasında Pendikspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Pendik Stadyumu'ndaki maçı Pendikspor 3-2'lik skorla kazandı.

İLK YARIDA 4 GOL ÇIKTI

Kasımpaşa, 6. dakikada Joher Rassoul'un kendi kalesine attığı golle öne geçti. Pendikspor bu gole 19. dakikada Umut Nayir ile cevap verdi. Kasımpaşa, 25'te bu kez Gökhan Gül ile 2-1 öne geçti. Pendikspor'da Mame Thiam 44. dakikada penaltıdan skoru 2-2 yaptı. Pendikspor, 90. dakikada Thuram'ın attığı golle maçı 3-2 kazandı.

UMUT NAYİR GÜNDEM OLDU

Fenerbahçe'de forma şansı bulamadığından dolayı Pendikspor'un yolunu tutan Umut Nayir, yeni takımıyla çıktığı 3 maçta da gol attı. Yıldız futbolcunun performansını gören sarı-lacivertli taraftarlar, "Keşke gitmeseydi" şeklinde yorumlar yaptı.