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Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor - Son Dakika
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Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor

Süper Lig'in 22. haftasında Pendikspor'un sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 yendiği maçta Fenerbahçe'den transfer edilen Umut Nayir de gol attı. Yıldız futbolcunun performansını gören sarı-lacivertli taraftarlar ''Keşke gitmeseydi'' yorumlarında bulundu.

Umut Nayir\'in Pendikspor\'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler \'\'Keşke gitmeseydi\'\' diyor
23.01.2024 - 22:39,  Güncelleme: 22:43
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Süper Lig'in 22. haftasında Pendikspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Pendik Stadyumu'ndaki maçı Pendikspor 3-2'lik skorla kazandı.

İLK YARIDA 4 GOL ÇIKTI

Kasımpaşa, 6. dakikada Joher Rassoul'un kendi kalesine attığı golle öne geçti. Pendikspor bu gole 19. dakikada Umut Nayir ile cevap verdi. Kasımpaşa, 25'te bu kez Gökhan Gül ile 2-1 öne geçti. Pendikspor'da Mame Thiam 44. dakikada penaltıdan skoru 2-2 yaptı. Pendikspor, 90. dakikada Thuram'ın attığı golle maçı 3-2 kazandı.

UMUT NAYİR GÜNDEM OLDU

Fenerbahçe'de forma şansı bulamadığından dolayı Pendikspor'un yolunu tutan Umut Nayir, yeni takımıyla çıktığı 3 maçta da gol attı. Yıldız futbolcunun performansını gören sarı-lacivertli taraftarlar, "Keşke gitmeseydi" şeklinde yorumlar yaptı.

Yok artık Umut! Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler 'Keşke gitmeseydi' diyor
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (1)
  • Kemal Demir: İyi ki gitti adam top oynamayi unutacakti milli takimin golcu alternatifi olur Yanıtla 0 49

Fenerbahçe, Pendikspor, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor - Son Dakika
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