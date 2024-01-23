Süper Lig'in 22. haftasında Pendikspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Pendik Stadyumu'ndaki maçı Pendikspor 3-2'lik skorla kazandı.
Kasımpaşa, 6. dakikada Joher Rassoul'un kendi kalesine attığı golle öne geçti. Pendikspor bu gole 19. dakikada Umut Nayir ile cevap verdi. Kasımpaşa, 25'te bu kez Gökhan Gül ile 2-1 öne geçti. Pendikspor'da Mame Thiam 44. dakikada penaltıdan skoru 2-2 yaptı. Pendikspor, 90. dakikada Thuram'ın attığı golle maçı 3-2 kazandı.
Fenerbahçe'de forma şansı bulamadığından dolayı Pendikspor'un yolunu tutan Umut Nayir, yeni takımıyla çıktığı 3 maçta da gol attı. Yıldız futbolcunun performansını gören sarı-lacivertli taraftarlar, "Keşke gitmeseydi" şeklinde yorumlar yaptı.
Son Dakika › Spor › Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor - Son Dakika