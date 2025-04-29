Fenerbahçe'ye transferi gündeme gelen Juventus'un Sırp golcüsü Dusan Vlahovic'te yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli takımın gözden çıkardığı bonservis bedeli ve yıldız futbolcunun talep ettiği maaş ortaya çıktı.
Fenerbahçe, Dusan Vlahovic için kesenin ağzını açmış durumda. İtalyan basınından Sportface'in haberine göre; sarı-lacivertliler, Vlahovic için Juventus'a 30 milyon euro bonservis bedeli ödeyebilir.
Öte yandan haberde, Vlahovic cephesinin Fenerbahçe ile yapılan görüşmelerde yıllık 20 milyon euro gibi dudak uçuklatan bir net maaş talep ettiği bilgisine yer verildi. Transferin son durumuna ilişkin ise bir detay ise paylaşılmadı.
Dusan Vlahovic, bu sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 38 maça çıktı. Vlahovic, bu karşılaşmalarda 14 gol atıp 5 de asist yaparak 19 gole doğrudan katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki forvetin İtalyan deviyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Son Dakika › Spor › Yok artık Vlahovic! Fenerbahçe'den talebi şok etkisi yarattı - Son Dakika
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