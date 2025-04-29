Yok artık Vlahovic! Fenerbahçe'den talebi şok etkisi yarattı - Son Dakika
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Spor

Yok artık Vlahovic! Fenerbahçe'den talebi şok etkisi yarattı

Yok artık Vlahovic! Fenerbahçe\'den talebi şok etkisi yarattı

Fenerbahçe'nin ilgilendiği konuşulan Dusan Vlahovic'in sarı-lacivertlilerden yıllık 20 milyon euro maaş istediği öne sürüldü. Öte yandan Fenerbahçe'nin de Juventus'un 25 yaşındaki Sırp golcüsü için 30 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtildi.

29.04.2025 19:37
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Fenerbahçe'ye transferi gündeme gelen Juventus'un Sırp golcüsü Dusan Vlahovic'te yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli takımın gözden çıkardığı bonservis bedeli ve yıldız futbolcunun talep ettiği maaş ortaya çıktı.

BONSERVİSİ İÇİN JUVENTUS'A 30 MİLYON EURO

Fenerbahçe, Dusan Vlahovic için kesenin ağzını açmış durumda. İtalyan basınından Sportface'in haberine göre; sarı-lacivertliler, Vlahovic için Juventus'a 30 milyon euro bonservis bedeli ödeyebilir.

YILLIK 20 MİLYON EURO İSTEDİ

Öte yandan haberde, Vlahovic cephesinin Fenerbahçe ile yapılan görüşmelerde yıllık 20 milyon euro gibi dudak uçuklatan bir net maaş talep ettiği bilgisine yer verildi. Transferin son durumuna ilişkin ise bir detay ise paylaşılmadı.

VLAHOVIC'İN SEZON PERFORMANSI

Dusan Vlahovic, bu sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 38 maça çıktı. Vlahovic, bu karşılaşmalarda 14 gol atıp 5 de asist yaparak 19 gole doğrudan katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki forvetin İtalyan deviyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe, Juventus, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yok artık Vlahovic! Fenerbahçe'den talebi şok etkisi yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Murat Sert:
    Devlete borcunuzu ödemeyin elin gevuruna yedirin paralari.Devlet neden tranfer yasagi getirmiyir bunlara yazik ya 37 13 Yanıtla
    eeeee229867:
    Aynen kardeşim Yabancı futbolcu lara yüz milyonlarca Euro öderler vergiye gelince devlet borçlarını silsin vergilerini ödememek için her yolu denerler Son 10 yıllık silinen ne kadar Vergi varsa Hangi takım olursa olsun faiziyle geri alsın Devlet 9 1
  • Ali Kublay:
    Verir acun futbolcudan çok anliyo Hulk cityden belli olmuyormu 34 5 Yanıtla
  • Murat denizli:
    kesinlikle bu alınmamalı bize gore en ıyı aday pedri 4 16 Yanıtla
  • Ramazan KAPUCUOĞLU:
    transfer edin ne istiyorsa verin 2025 26 sezonundada Galatasaray şampiyon???? 10 7 Yanıtla
  • hakanfenerbahçe:
    cinconun ajanı ali koç acun istifa. 7 10 Yanıtla
  • 033248:
    Alın ve iyice kendinize güldürün 11 5 Yanıtla
  • Bayram Sahinoglu:
    ????5 milyon euro bile çok bunu balon çıkıyor bunlar bu da kim kendini ne sanıyor 12 2 Yanıtla
  • Gakko 23:
    Kim bu koca kafa bu kafayla futbol oynanmaz 5 0 Yanıtla
  • Ali Arslan:
    Murat sert FB tüm tesislerini kendi cebinden harcayarak yaptı,sizin gibi devlete yük olmadı,nasıl yaptığınızı kimlerin yaptırdığını da yazarım da yayinlamazlar,oensilvanya desem anlaşılır herhalde 0 3 Yanıtla
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