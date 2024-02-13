Yok artık Yattara! Amatör Lig takımına imzayı attı - Son Dakika
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Spor

Yok artık Yattara! Amatör Lig takımına imzayı attı

Trabzonspor'un efsane futbolcusu İbrahima Yattara, Sivas Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden İmranlıspor'a transfer oldu.

13.02.2024 14:15  Güncelleme: 16:33
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Süper Lig devi Trabzonspor'un efasane futbolcusu İbrahima Yattara, Sivas Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden İmranlıspor'a imzayı attı.

SÖZLEŞME İZMALADI

İmranlıspor Kulübü, Yattara ile play-off maçları süresince sözleşme imzaladı. İstanbul'da gerçekleşen imza töreninde İmranlıspor Kulüp Başkanı Adnan Avcı ile Kulüp Avukatı Enes Yüksel de katıldı.

Yok artık Yattara! Hem yaşı hem de imza attığı takım çok konuşulur

YAKINDA TAKIMA KATILACAK

18 Şubat'ta başlayacak play-off mücadelelerinde forma giyecek olan İbrahim Yattara'nın önümüzdeki günlerde İmranlı'ya giderek takımla tanışması ve çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

Yok artık Yattara! Amatör Lig takımına imzayı attı
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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    Yorumlar (3)

  • Selim Kayisi: Sivas soğuktur. fazla uzun süre yapamaz. 18 5 Yanıtla
  • cem akçay: Adam zaten parayi bulmus maksat spordab sogumamak 14 2 Yanıtla
  • HCS SONAT: şu adamı survivora alstara almalıydın acun adamın atışları füze gibiydi yağğ 9 4 Yanıtla

Trabzonspor, İmranlı, Sivas, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yok artık Yattara! Amatör Lig takımına imzayı attı - Son Dakika


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