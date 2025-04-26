Yok böyle maç! Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 5 dakikada devirdi - Son Dakika
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Spor

Yok böyle maç! Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 5 dakikada devirdi

Yok böyle maç! Fenerbahçe, Gaziantep FK\'yı 5 dakikada devirdi

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olan Fenerbahçe, ilk yarıyı 1-0 geride kapatmasına rağmen sahadan 3-1 galip ayrılarak şampiyonluk yolunda bir puan kaybına daha izin vermedi. Sarı-lacivertliler, haftaya Beşiktaş ile derbide karşı karşıya gelecek.

26.04.2025 20:52
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 33. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oldu. Sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçtan 3-1 galip ayrıldı ve Kayserispor beraberliğiyle azalan şampiyonluk umutlarını diri tuttu.

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ

Fenerbahçe, mücadelenin 7. dakikasında penaltı bekledi. Sarı-lacivertliler, Edin Dzeko ile Semih Güler arasında ceza sahası içerisinde yaşanan pozisyon sonrası penaltı itirazında bulundu. Hakem Direnç Tonusluoğlu, oyunun devam etmesini istedi. VAR'ın devreye girmediği pozisyon sonrası kısa süreli bir sakatlık geçiren Dzeko, tedavisi sonrası oyuna geri döndü.

MAXIM PERDEYİ AÇTI

Gaziantep FK, 13. dakikada öne geçti. Skriniar'ın orta alanda Dzeko'ya verdiği pasın ardından, Dzeko'nun geriye oynadığı pas kısa düştü ve araya Emmanuel Boateng girdi. Boateng, bekletmeden ceza yayı sağında bulunan Alexandru Maxim'e pasını aktardı. Maxim ise sağ ayağının üstüyle yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Yok böyle maç! Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 5 dakikada devirdi

KOSTIC DERBİDE YOK

Fenerbahçe'ye kart sınırında bulunan Filip Kostic'ten kötü haber geldi. Kostic, 15. dakikada orta alanın solunda Semih Güler'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Bu sarı kartla birlikte cezalı duruma düşen Sırp futbolcu gelecek hafta Kadıköy'de oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Yok böyle maç! Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 5 dakikada devirdi

FENERBAHÇE'NİN GOLÜ İPTAL

Sarı-lacivertliler, aradığı golü 43. dakikada buldu ama iptal edildi. Oğuz Aydın'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada Talisca, topu ağlara gönderdi. Ancak hakem Direnç Tonusluoğlu, Talisca'nın gol öncesinde topa elle müdahale ettiğini tespit ederek golü geçersiz saydı. Böylelikle ilk yarı 1-0 Gaziantep FK'nın üstünlüğüyle tamamlandı.

Yok böyle maç! Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 5 dakikada devirdi

EN-NESYRI ATTI, KARAR OFSAYT

İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, devre arasında İsmail Yüksek'in yerine oyuna alınan En-Nesyri ile 56. dakikada golü buldu. Fred, orta alandan sol kanatta bulunan Edin Dzeko'ya yerden pasını verdi. Dzeko, son çizgiye kadar inip kale sahasına yerden çevirdi. En Nesyri'nin şık dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Hakem Direnç Tonusluoğlu, VAR'dan gelen uyarı sonrası Dzeko'nun topla buluştuğu pozisyonu ofsayt olarak belirledi ve En Nesyri'nin attığı golü iptal etti.

Yok böyle maç! Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 5 dakikada devirdi

TALISCA PENALTIDAN ATTI

Fenerbahçe, Karşılaşmanın 65. dakikasında Gaziantep FK ceza sahasında Viana ile Youssef En-Nesyri arasında yaşanan pozisyondapenaltı bekledi. Hakem Direnç Tonusluoğlu, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve penaltı kararı verdi. Penaltıda topun başına geçen Anderson Talisca, 68. dakikada topu ağlara gönderdi.

DZEKO, 1 DAKİKA SONRA ÖNE GEÇİRDİ

Edin Dzeko, bu golden yalnızca 1 dakika sonra takımını öne geçirdi. Tadic'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte sağ ayak içiyle topa tek dokunuşunu yapan Boşnak golcü, fileleri havalandırmayı başardı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

FRED FARKI 2'YE ÇIKARDI

Geriden gelerek rüzgarı arkasına alan Fenerbahçe, 72. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Oğuz Aydın'ın sağ kanattan penaltı noktasının sağına çevirdiği topta Fred, bekletmeden şutunu çekti, top savunmadan sekti. Topa bir kez daha dokunan Brezilyalı yıldız, topu ağlarla buluşturdu ve takımını 3-1 üstünlüğe taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahdan 3-1 galip ayrılan taraf Fenerbahçe oldu.

Yok böyle maç! Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 5 dakikada devirdi

SIRADA BEŞİKTAŞ DERBİSİ VAR

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligde bir hafta aradan sonra kazandı ve 75 puana yükseldi. Ligde üst üste ikinci mağlubiyetini alan Gaziantep FK, 42 puanda kaldı. Fenerbahçe, ligin bir sonraki haftasında sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep FK, ligin bir sonraki haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.

Yok böyle maç! Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 5 dakikada devirdi

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

  • 1- Galatasaray: 77 puan, 30 maç
  • 2- Fenerbahçe: 75 puan, 31 maç
  • 9- Gaziantep FK - 42 puan, 31 maç
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Son Dakika Spor Yok böyle maç! Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 5 dakikada devirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • bülent yılmaz:
    la bir maçı da penaltı sız oynayın 94 3 Yanıtla
  • Murat Ergin:
    Penaltıymış sanki basket maçı dokunsan penaltı... 49 2 Yanıtla
  • Göztepeli:
    BJK GS TS yöneticileri en büyük kulüplerin başındasınız ama acizce fedesayonun her türlü haksızlığı yapmasına sadece seyirci kalıyosunuz... tff mhk, fb yöneticilerini kollama kurumu olmuş. şehir şehir kulüp kulüp hak yiyorlar ayrıcalık sağlıyorlar her türlü adaletsizliği yapıyorlar 48 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ÖNCE UYDURUK VARFENERASYON PENALTISI, SONRA KALECININ GOL YEMEK ICIN MÜTHİŞ CABASI!!! VE TİYATRO BİTTİ 45 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Bu eğribayat'ın evcilleşmeye niyeti yok çok değişik bir yapıya sahip çocuk 31 0 Yanıtla
  • rıfat eren:
    şampiyonluk yolundamı yol kaldı fenev için çoktan yolun sonu geldi 0 12 Yanıtla
  • recep özoğul:
    Antep'te Kara Gece... 9 3 Yanıtla
  • hakanfenerbahçe:
    Ali acun cinconun şampiyonluğunu kutlamaya gidersiniz artık. 2 4 Yanıtla
  • Crixus :
    Ne hasimsiz insanlarsiniz ya Yense suc yenilse suc Yense Şike yenilse Şike tutmadi.. Kininizde geberin 0 4 Yanıtla
  • Apple User:
    bazıları neden böyle üzülüyor ?? 0 2 Yanıtla
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