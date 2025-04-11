CONMEBOL Libertadores'te Colo Colo ile Fortaleza arasında oynanan maç yarıda kaldı. Karşılaşma öncesinde çıkan olaylar nedeniyle iki taraftar hayatını kaybetti.
Brezilya basınından Ole'nin aktardığı haberde maç öncesinde ev sahibi takım taraftarlarının stadyuma girmek istemesi nedeniyle çıkan olaylarda 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Olayların ardından maç başlarken 68. dakikada ev sahibi takımın taraftarlarının sahaya attığı yabancı maddelerden dolayı karşılaşma durdu. Maçın durmasından kısa bir süre sonra Colo Colo taraftarları sahaya inerken Fotaleza futbolcuları soyunma odasına koşmaya başladı.
Hakemlerin CONMEBOL yetkilileriyle yaptığı görüşmenin ardından karşılaşmanın iptal edilmesine karar verildiği, Şili ekibi Colo Colo'nun büyük bir ceza almasının beklendiği kaydedildi.
Son Dakika › Spor › Yok böyle maç! Saha savaş alanına döndü, taraftarlar öldü - Son Dakika
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