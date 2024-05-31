Yok böyle para! İşte Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mourinho'nun maliyeti - Son Dakika
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Spor

Yok böyle para! İşte Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mourinho'nun maliyeti

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un başkan adayı Aziz Yıldırım'ın seçim vaadi olan Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile 2 yıllık sözleşme imzalaması futbol gündemine bomba gibi düştü. Mourinho ismi Fenerbahçe taraftarını oldukça heyecanlandırırken tecrübeli hocanın Sarı-lacivertli kulübe maliyetinin iki yıl için 47 milyon euro (1 milyar 650 milyon TL) olacağı ifade ediliyor.

31.05.2024 21:52  Güncelleme: 22:45
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Süper Lig'de sezonu 99 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç'un yönetimi Jose Mourinho ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Kısa süre içerisinde anlaşmanın resmiyete dökülmesi bekleniyor.

"SEÇİMİ KAZANMAYI GARANTİLEDİ"

Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın seçim vaadi olan Portekizli teknik adamı bitiren Koç'un seçimi kazanmayı garantilediği iddia edilirken, Mourinho'nun Sarı-lacivertli ekipten alacağı ücretin detayları da belli oldu.

2 YIL İÇİN 47 MİLYON EURO

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu, Portekizli teknik direktörün 2 yıl için 47 milyon euro (1 milyar 650 milyon TL) karşılığında Fenerbahçe'ye "evet" dediğini açıkladı.

Yok böyle para! İşte Fenerbahçe\'nin anlaşmaya vardığı Mourinho\'nun maliyeti

Aziz Yıldırım, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yok böyle para! İşte Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mourinho'nun maliyeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (55)

  • Galatasaray Spor kulübü: Şanlı Galatasaray fb yi bitirdi sıra şimdi koç holdngde 76 21 Yanıtla
  • recep özoğul: Yazık vereceğiniz bu paraya. Bir kulüpler batıyor diye isyan ediyorsunuz. İnanın FB yine şampiyon olamayacak. Mourinho parasını alıp FB yi bırakıp gidecek 83 4 Yanıtla
    Yaşar Koldemir: insallah 11 3 The King: Duygularıma tercüman olmuşsun :) 4 1
  • ferhat eser: KAYYUMA DEVREDİLECEK fenerbahçe öyle görünüyor 42 5 Yanıtla
    Galatasaray Spor kulübü: Size hep diyorduk bunların derdi Fenerbahçe değil kaos diye. 21 3 Galatasaray Spor kulübü: Hani Beşiktaş A hayırlı olsun morinho diyordun Ferhat ne oldu fb sizi arkadanmı vurdu. Hasan arat Ali koçun adamı zaten yani onun sözünden çıkmaz 7 7 ferhat eser: direkten döndük ALLAH bizi korumuş hasan arat kralını tanımaz ondaki vizyon başka 4 4 ferhat eser: galatasaray spor kulübü seninle aynı düşüncedeyim kesinlikle öyle 2 3 Galatasaray Spor kulübü: Umarım dediğin gibidir bağımsız bir başkandır. Ali koç geldiğinden beri ligin derbilerin tadı kalmadı 2 1
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