Yok böyle para! İşte Fenerbahçe\'nin anlaşmaya vardığı Mourinho\'nun maliyeti

ferhat eser:

KAYYUMA DEVREDİLECEK fenerbahçe öyle görünüyor

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Galatasaray Spor kulübü: Size hep diyorduk bunların derdi Fenerbahçe değil kaos diye. 21 3

Galatasaray Spor kulübü: Hani Beşiktaş A hayırlı olsun morinho diyordun Ferhat ne oldu fb sizi arkadanmı vurdu. Hasan arat Ali koçun adamı zaten yani onun sözünden çıkmaz 7 7

ferhat eser: direkten döndük ALLAH bizi korumuş hasan arat kralını tanımaz ondaki vizyon başka 4 4

ferhat eser: galatasaray spor kulübü seninle aynı düşüncedeyim kesinlikle öyle 2 3