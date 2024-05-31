Süper Lig'de sezonu 99 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç'un yönetimi Jose Mourinho ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Kısa süre içerisinde anlaşmanın resmiyete dökülmesi bekleniyor.
Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın seçim vaadi olan Portekizli teknik adamı bitiren Koç'un seçimi kazanmayı garantilediği iddia edilirken, Mourinho'nun Sarı-lacivertli ekipten alacağı ücretin detayları da belli oldu.
Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu, Portekizli teknik direktörün 2 yıl için 47 milyon euro (1 milyar 650 milyon TL) karşılığında Fenerbahçe'ye "evet" dediğini açıkladı.
Son Dakika › Spor › Yok böyle para! İşte Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mourinho'nun maliyeti - Son Dakika
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