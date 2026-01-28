Yoksa ayrılacak! Icardi'nin Galatasaray'dan ne istediği ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Yoksa ayrılacak! Icardi'nin Galatasaray'dan ne istediği ortaya çıktı

Yoksa ayrılacak! Icardi\'nin Galatasaray\'dan ne istediği ortaya çıktı
28.01.2026 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mauro Icardi'nin ilk talebinin daha fazla süre almak olduğu ortaya çıkarken, taraflar arasında yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği ve sözleşme uzatma ihtimalinin güçlendiği belirtildi.

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili ilk görüşmede Arjantinli yıldızın talebi netleşti.

ICARDI'NİN GALATASARAY'DAN İSTEĞİ ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin takımda kalıp kalmayacağına dair belirsizlik sürerken, önemli bir temas gerçekleşti. Arjantinli golcünün menajeri Elio Pino, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile bir araya geldi.

İLK GÖRÜŞMENİN DETAYLARI

Sabah'ta yer alan habere göre yapılan ilk görüşmede Dursun Özbek, Icardi'yi çok sevdiklerini ve sarı-kırmızılı kulüpte yoluna devam etmelerini istediklerini dile getirdi. Elio Pino ise Mauro Icardi'nin beklentisini net şekilde aktardı.

"DAHA FAZLA SÜRE ALMAK İSTİYOR"

Menajer Pino'nun, "Icardi'nin bir sıkıntısı var; o da az süre almak. Böyle bir duruma alışkın değil, kafasına takıyor. Daha çok oynayıp Galatasaray'a daha fazla hizmet etmek istiyor" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Arjantinli yıldızın önceliğinin forma süresi olduğu vurgulandı.

PARA KONUŞULMADI

Yapılan görüşmede maaş ve sözleşme süresiyle ilgili herhangi bir pazarlık yapılmadığı belirtildi. Tarafların birbirini dinlediği bu ilk temasın olumlu geçtiği ve ilerleyen süreçte sözleşme uzatma görüşmelerinin devam edeceği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Gelecek ay 33 yaşına girecek olan Mauro Icardi, bu sezon tüm kulvarlarda 28 maçta 1360 dakika süre aldı. Arjantinli golcü bu karşılaşmalarda 10 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Mauro Icardi, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yoksa ayrılacak! Icardi'nin Galatasaray'dan ne istediği ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’da deprem Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı Galatasaray'da deprem! Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı
Herkes ekran başına Yarın akşam ortalık alev alacak Herkes ekran başına! Yarın akşam ortalık alev alacak
Türk futbolunda neler oluyor 2 hakem istifa etti Türk futbolunda neler oluyor? 2 hakem istifa etti
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Türkiye’de de satılıyordu Dev kozmetik markası iflas bayrağını çekti Türkiye'de de satılıyordu! Dev kozmetik markası iflas bayrağını çekti
Savaş sahnesi değişiyor Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü Savaş sahnesi değişiyor! Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü

10:28
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu 20 ünlünün ismini savcılığa verdi
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini savcılığa verdi
09:53
Beyaz’la Joker yarışmasında kriz İşine son verildi, isyan etti
Beyaz'la Joker yarışmasında kriz! İşine son verildi, isyan etti
09:29
Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu
Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu
09:05
ABD’li senatörden komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek çağrı
ABD'li senatörden komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek çağrı
09:02
Türkiye’nin dev tatil platformu satıldı İşte ödenen bedel
Türkiye'nin dev tatil platformu satıldı! İşte ödenen bedel
07:42
Somalili meclis üyesine spreyli saldırı Trump’tan tansiyonu yükseltecek tepki
Somalili meclis üyesine spreyli saldırı! Trump'tan tansiyonu yükseltecek tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 10:42:09. #.0.5#
SON DAKİKA: Yoksa ayrılacak! Icardi'nin Galatasaray'dan ne istediği ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.