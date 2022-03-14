Yönetim duyduklarına inanamadı! Luiz Gustavo'yu Fenerbahçe'den ayrılmaya kimse ikna edemiyor - Son Dakika

Sakatlıklar yakasını bırakmayan Fenerbahçe'nin deneyimli orta sahası Luiz Gustavo formayı unuttu. Forma giydiği zamanlarda da performansıyla taraftarların hedefi haline gelen Brezilyalı yıldızı sarı-lacivertli yönetim sezon sonunda takımdan göndermek istiyor. Bu doğrultuda Gustavo'nun menajeriyle görüşen yönetim, aldığı cevap karşısında şok oldu.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTEMEDİĞİNİ BELİRTTİ

Yağız Sabuncu'nun haberine göre; Bu sezon sakatlığı sebebiyle birçok maçta forma giyemeyen Luiz Gustavo, menajeri aracılığıyla takımdan ayrılmak istemediğini bildirdi. Ancak Fenerbahçe yönetimi, 34 yaşındaki orta sahayla devam etmeyi düşünmüyor.

TARAFTARIN TEPKİSİNİ ÇEKİYOR

Luiz Gustavo bu sezon 14'ü Süper Lig olmak üzere 20 maça çıkarken, 1 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı. Brezilyalı orta sahanın performansı ise oyunu yavaşlattığı gerekçesiyle taraftarlardan geçer not alamamıştı.